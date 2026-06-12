अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के पहले वनडे से पहले पठान ने कहा कि लंबे बाएं हाथ के पेसर गुरनूर बरार का सिलेक्शन साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम के लॉन्ग-टर्म विजन को दिखाता है। उन्‍होंने जियोहॉटस्‍टार पर कहा कि गुरनूर को इसलिए चुना गया है, क्योंकि भारतीय मैनेजमेंट एक ऐसा बॉलर चाहता है, जो 2027 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकी पिचों पर उम्मीद के मुताबिक पेस और बाउंस का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा बरार 6 फीट 5 इंच लंबे हैं। इसलिए उन्हें अफ्रीका में नेचुरल एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। उन कंडीशन में यह एक बड़ा फायदा होगा।