IND vs AFG: विराट कोहली की जगह कौन उतरेगा नंबर-3 पर? प्रिंस यादव को मिल सकता है डेब्यू का मौका

IND vs AFG 1st ODI Playing 11 Prediction: अफगानिस्‍तान के खिलाफ एकमात्र टेस्‍ट के बाद अब भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में 13 जून को दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ साल की शुरुआत शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से उसने सिर्फ टी20 और एक टेस्ट खेला है। अब अफगानिस्‍तान के खिलाफ विराट कोहली और हार्दिक पंड्या चोट के चलते बाहर हैं। ऐसे में भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहेगा, ताकि वर्ल्‍ड कप में जरुरत पड़ने पर उसका इस्‍तेमाल किया जा सके।