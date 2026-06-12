12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AFG: विराट कोहली की जगह कौन उतरेगा नंबर-3 पर? प्रिंस यादव को मिल सकता है डेब्यू का मौका

IND vs AFG 1st ODI: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 13 मार्च को खेला जाना है। इस मैच में विराट कोहली के नंबर-3 का रिप्‍लेसमेंट ईशान किशन को माना जा रहा है तो प्रिंस यादव को टीम इंडिया के लिए डेब्‍यू का मौका मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 12, 2026

IND vs AFG 1st ODI

भारतीय टीम के साथ धर्मशाला के लिए रवाना होते रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs AFG 1st ODI Playing 11 Prediction: अफगानिस्‍तान के खिलाफ एकमात्र टेस्‍ट के बाद अब भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में 13 जून को दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ साल की शुरुआत शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से उसने सिर्फ टी20 और एक टेस्ट खेला है। अब अफगानिस्‍तान के खिलाफ विराट कोहली और हार्दिक पंड्या चोट के चलते बाहर हैं। ऐसे में भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहेगा, ताकि वर्ल्‍ड कप में जरुरत पड़ने पर उसका इस्‍तेमाल किया जा सके।

यशस्वी जायसवाल के लिए कोई जगह नहीं

यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शायद ही जगह मिले, क्‍योंकि रोहित शर्मा के साथ कप्‍तान शुभमन गिल का बतौर सलामी बल्‍लेबाज उतरना तय है। सबसे बड़ा सवाल नंबर-3 को लेकर है, क्‍योंकि विराट कोहली इंजरी के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह ईशान किशन को नंबर-3 पर उतारा जा सकता है। उनके बाद नंबर चार पर उपकप्‍तान श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। जबकि पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्‍लेबाज केएल राहुल उतरेंगे।

दो ऑलराउंडर के साथ उतर सकता है भारत

अफगानिस्‍तान के खिलाफ धर्मशाला में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल दो ऑलराउंडर के साथ उतरना चाहेंगे। इनमें से एक होंगे नीतीश कुमार रेड्डी जो तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूती के साथ बल्‍ले से भी अच्‍छा योगदान दे सकते हैं और छठे नंबर पर उतर सकते हैं। इसके बाद नंबर सात पर वाशिंगटन सुंदर का प्‍लेइंग इलेवन में चुना जाना तय है, जो स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती दे सकते हैं। इनके अलावा चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव इकलौते विशेषज्ञ स्पिनर होंगे।

प्रिंस यादव को मिलेगा टीम इंडिया में डेब्यू का मौका

लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 के 12 मैचों में 16 विकेट लेकर चयनकर्ताओं को खासा प्रभावित किया है। उन्‍होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 2024 में इस फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद से 14 मैचों में 29 विकेट लिए हैं। उनके भारत बनाम अफगानिस्‍तान पहले वनडे में डेब्यू करने की पूरी संभावना है, क्‍योंकि वर्कलोड के चलते मोहम्‍मद सिराज को इस सीरीज से आराम दिया गया है। उनके अलावा पेस डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह के साथ प्रसिद्ध कृष्‍णा के कंधों पर बड़ी जिम्‍मेदारी होगी। कृष्‍णा को हाल ही में सिराज की जगह टीम में चुना गया था।

भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्‍तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर बल्‍लेबाज), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह।

Tri Series 2026: IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी से नहीं लगा एक भी छक्का, क्रिकेट एक्पर्ट की नजर में अच्छी बात, जानें कैसे

ये भी पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

12 Jun 2026 12:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: विराट कोहली की जगह कौन उतरेगा नंबर-3 पर? प्रिंस यादव को मिल सकता है डेब्यू का मौका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

धर्मशाला में भारी बारिश का अलर्ट, क्या बिना खेले ही धुल जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान मैच?

IND vs AFG 1st ODI Weather Report
क्रिकेट

ENG W vs SL W: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

SL vs ENG Womens T20 World Cup 2026
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi India debut delayed: वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया डेब्यू पर संकट, भारत-आयरलैंड सीरीज पर मंडराया खतरा

India vs Ireland T20 series 2026 , Vaibhav Sooryavanshi India debut delayed , Belfast violence anti immigration protest ,
क्रिकेट

शिमरन हेटमायर का फ्लॉप शो जारी, श्रीलंका के खिलाफ शाई होप ने शुरू से अंत तक डटकर दिलाई रोमांचक जीत

WI vs SL 1st T20 Highlights , Shai Hope batting vs Sri Lanka , Jason Holder wickets WI vs SL , Shimron Hetmyer flop show
क्रिकेट

Tri Series 2026: IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी से नहीं लगा एक भी छक्का, क्रिकेट एक्पर्ट की नजर में अच्छी बात, जानें कैसे

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.