टेस्ट क्रिकेट में 10 हज़ार रन के करीब आकार केन विलियमसन समेत इन चार खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, लिस्ट में एक भारतीय दिग्गज

अमला ने 124 मैचों की 215 पारियों में 46.64 की औसत से 9282 रन बनाए हैं। वहीं स्मिथ ने 117 मैचों की 205 पारियों में 48.25 की औसत से 9265 रन बनाए हैं। कोहली ने 123 मैचों की 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए थे। 35 साल के विलियमसन ने 2010 में टेस्ट और वनडे में और 2011 में टी20 में डेब्यू किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। तीनों फॉर्मेट मिलाकर 378 मैचों की 452 पारियों में 48 शतक और 103 अर्धशतक की मदद से विलियमसन ने 19,346 रन बनाए।