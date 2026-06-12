Kane Williamson Retiremen: केन विलियमस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, 16 साल लंबे करियर पर लगाया विराम

विलियमसन ने वनडे में 175 मैचों की 167 पारियों में 48.69 की औसत से 7,256 रन बनाए है। इस दौरान उन्होंने 15 शतक और 47 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन रहा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 110 मैचों की 195 पारियों में 54.06 की जोरदार औसत से 9515 रन बनाए। इस दौरान विलियमसन ने 38 अर्धशतक और 33 शतक ठोके। वहीं अंतरराष्ट्रीय टी20 में इस खिलाड़ी ने 93 मैच की 90 पारियों में 33.44 की औसत से 2,575 रन बनाए। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन रहा। इस प्रारूप में उन्होंने 123.08 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।