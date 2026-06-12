Kane Williamson Test Record: केन विलियमसन ने 16 साल लंबे करियर के बाद अचानक शुक्रवार को अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। न्‍यूजीलैंड के इस पूर्व कप्‍तान और दिग्गज बल्लेबाज कीवी टीम के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं। यूं तो उन्‍होंने अपने क्रिकेट करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन संन्‍यास तब जाकर लिया जब वह टेस्‍ट क्रिकेट की बुलंदियों पर थे। एक्टिव टेस्‍ट क्रिकेटरों में वह सबसे ज्‍यादा औसत वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। वहीं, 100 से ज्‍यादा टेस्‍ट खेलने के बाद सबसे ज्‍यादा औसत के मामले में उन्‍होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्‍गजों को भी पीछे छोड़ दिया।