LSG vs KKR: सुपर ओवर में ऋषभ पंत से हुई बड़ी चूक और 3 गेंद पर ही ढेर हो गई लखनऊ सुपरजायंट्स

रिंकू सिंह ने एक छोर संभाले रखा और आखिरी ओवर में चार छक्के लगाकर टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी आईपीएल करियर की सबसे बड़ी पारी भी खेली। रिंकू सिंह 51 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाकर लखनऊ को 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपरजाइंट्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। मिचेल मार्श दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो निकलस पूरन सिर्फ 12 गेंदों में 9 रन बना पाए। ऋषभ पंत ने 38 गेंदों में 42 रन की पारी खेली तो आयुष बदोनी ने 19 गेंदों में 24 रन बनाए। इसके अलावा एडन मार्करम ने 31 रन बनाए।