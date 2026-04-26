रन लेते समय शरीर पर लगी गेंद, तो बल्लेबाज को अंपायर ने दिया आउट, जानें किस नियम की वजह से आउट हुए रघुवंशी

आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन इस सीजन अच्छा नहीं रहा है और टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। अब तक 7 में से सिर्फ 1 मैच जीतने वाली केकेआर आखिरी स्थान पर है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उनसे एक पायदान ऊपर 9वें स्थान पर है। LSG ने भी अब तक 7 मैच खेले हैं और 2 में जीत हासिल की है। ऋषभ पंत एंड टीम की भी हालत खराब है और एक मैच हारते ही उनके भी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी।