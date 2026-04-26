जिस पिच पर रबाडा-सिराज ने ढाया कहर, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली दमदार पारी, अंत तक नहीं हुए आउट

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने 159 रन का लक्ष्य रखा। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उपलब्ध नहीं रहे। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही और संजू सैमसन सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद उर्विल पटेल, सरफराज खान और डेवाल्ड ब्रेविस भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। 37 रन पर सीएसके के चार बल्लेबाज आउट हो चुके थे।