Women’s T20 World Cup 2026: ‘मैं चाहती तो उसे ओपनिंग के लिए भेज देती’, हरमनप्रीत कौर ने ऋचा घोष के लिए कही बड़ी बात

Harmanpreet Kaur on Richa Ghosh: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (ICC Women's T20 World Cup 2026) में टीम इंडिया ने शानदार आगाज किया है। पहले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 68 रन से हराकर दो अंक हासिल कर लिए। हालांकि, इसके बावजूद भारतीय टीम नेट रन रेट के मामले में ऑस्ट्रेलिया से पीछे रह गई और दूसरे स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान की टीम पांचवें और साउथ अफ्रीका छठे स्थान पर है। ग्रुप में बांग्लादेश तीसरे और नीदरलैंड्स की टीम चौथे स्थान पर है।