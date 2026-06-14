T20 Mumbai: चैंपियन बनते ही आपा खो बैठे खिलाड़ी, बीच मैदान और डगआउट के पास हुई भिड़ंत, वीडियो वायरल

T20 Mumbai League, Viral Video: मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में शनिवार को खेला गया T20 मुंबई लीग 2026 का फाइनल मुकाबला अपने रोमांच के लिए नहीं, बल्कि मैदान पर भड़कते खिलाड़ियों के लिए भी याद रखा जाएगा। खिताब की इस कांटे की टक्कर में डिफेंडिंग चैंपियन एमएससी मराठा रॉयल्स (MSC Maratha Royals) ने एआरसीएस अंधेरी (ARCS Andheri) को 8 रनों से हरा दिया। लेकिन इस रोमांचक जीत के बीच, मैच के आखिरी पल में खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी झड़प और डगआउट के पास हुए ड्रामे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।