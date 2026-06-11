Women’s T20 World Cup 2026: टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल, कब और किसके साथ है मैच? देखें भारत-पाक की महा-भिड़ंत कब होगी

भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत सबसे बड़े मुकाबले यानी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी। यह ब्लॉकबस्टर मैच 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा। अगर इतिहास की बात करें तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टक्कर कुल 8 बार हुई है, जिसमें से 6 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 2 बार जीत नसीब हुई है। पाकिस्तान के बाद टीम इंडिया का सामना नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा।