Women T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के 2 मैच, जिसमें सिर्फ ‘1 रन’ के अंतर से जीती टीम

गाले के मैदान पर 1 अक्टूबर 2012 को लो-स्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 1 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 98 रन ही बना सकी थी। पाकिस्तान के लिए कप्तान सना मीर ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि नैन आबिदी ने 25 रन का योगदान दिया। इनके अलावा, अस्मविया इकबाल ने 10 रन जुटाए। भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी, रसनारा परवीन और अनुजा पाटिल ने 2-2 विकेट लिए।