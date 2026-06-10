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Women T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के 2 मैच, जिसमें सिर्फ ‘1 रन’ के अंतर से जीती टीम

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2010 में ऐसा पहली बार देखने को मिला था। श्रीलंका और पाकिस्तान का मुक़ाबला इतना करीब गया था। वहीं 1 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान ने भारत को 1 रन से हराया था।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 10, 2026

Women T20 World Cup 2026

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। (photo - ICC)

Women T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मुक़ाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर होगा। अबतक खेले गए 9 सीजन में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ, जब किसी टीम ने सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीत हासिल की। आइए, इन 2 मुकाबलों के बारे में जानते हैं।

श्रीलंका vs पाकिस्तान:

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2010 में ऐसा पहली बार देखने को मिला था। बासेटेरे के मैदान पर खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई टीम 19.3 ओवरों में महज 108 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए इनोका गलागेदारा ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि सुविनी डी अल्विज ने 22 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से सना मीर, जावेरिया खान और नादिया डार ने 2-2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 107 पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए बिस्माह मारूफ ने 41 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि जावेरिया खान ने 14 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंका की तरफ से ईशानी लोकसुरियागे ने 2 विकेट निकाले।

भारत vs पाकिस्तान:

गाले के मैदान पर 1 अक्टूबर 2012 को लो-स्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 1 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 98 रन ही बना सकी थी। पाकिस्तान के लिए कप्तान सना मीर ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि नैन आबिदी ने 25 रन का योगदान दिया। इनके अलावा, अस्मविया इकबाल ने 10 रन जुटाए। भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी, रसनारा परवीन और अनुजा पाटिल ने 2-2 विकेट लिए।

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 97 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी ने 24 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, जबकि पूनम राउत ने टीम के खाते में 18 रन जोड़े। इनके अलावा, कप्तान मिताली राज ने 16 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए निदा दार ने 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बिस्माह मारूफ को 2 सफलताएं हासिल हुईं।

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Published on:

10 Jun 2026 09:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के 2 मैच, जिसमें सिर्फ ‘1 रन’ के अंतर से जीती टीम

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