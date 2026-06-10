Women T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में बेथ मूनी ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, लिस्ट में तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

ICC Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मुक़ाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर होगा। अबतक खेले गए 9 सीजन में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, वहीं एक भी भारतीय बल्लेबाज मौजूद नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं इन बल्लेबाजों पर -