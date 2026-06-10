IND vs AFG: डेब्यू मैच में ही इतिहास रचने वाले मानव सुथार की चमकी किस्मत, अचानक इंग्लैंड से आया बड़ा बुलावा

Manav Suthar Warwickshire: भारतीय क्रिकेट में इस समय एक नाम बहुत चर्चा में है, मानव सुथार। अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खत्म हुए वन-ऑफ टेस्ट मैच (IND vs AFG) में अपनी फिरकी का जादू बिखेरने वाले इस 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर की किस्मत रातों-रात चमक गई है। भारत के लिए धमाकेदार डेब्यू करने के ठीक एक हफ्ते बाद, अब इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेट क्लब वार्विकशायर (Warwickshire) ने उन्हें काउंटी चैंपियनशिप के अगले दो राउंड के लिए साइन कर लिया है।