Manav Suthar: IPL के बीच में ही मानव सुथार ने कर दी थी टेस्ट की तैयारी, डेब्यू मैच में अफगानिस्तान को कर दिया ध्वस्त

जियोहॉटस्टार (JioHotstar) से बातचीत में मानव सुथार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। गुजरात टाइटंस (GT) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 खेलने वाले मानव ने बताया कि जब टी-20 का खुमार पूरी दुनिया पर चढ़ा था, तब भी वे गुपचुप तरीके से टेस्ट क्रिकेट की तैयारी कर रहे थे। मानव ने कहा, 'जब आईपीएल के दौरान मेरा नाम भारतीय टेस्ट टीम में आया, तो मैं लीग के बीच में ही लाल गेंद (Red Ball) से प्रैक्टिस कर रहा था। मैं लगातार सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो मुझे मैदान पर क्या करना है। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए खेल का सबसे ऊंचा शिखर (Pinnacle) है।'