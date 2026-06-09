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Manav Suthar: IPL के बीच में ही मानव सुथार ने कर दी थी टेस्ट की तैयारी, डेब्यू मैच में अफगानिस्तान को कर दिया ध्वस्त

Manav Suthar Test Debut: युवा स्पिनर मानव सुथार (Manav Suthar) ने अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में अपने डेब्यू टेस्ट मैच (IND vs AFG Test Match) में 7 विकेट चटकाकर तहलका मचा दिया। जानिए कैसे IPL के दौरान भी वो टेस्ट की तैयारी कर रहे थे।

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भारत

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Anshika Verma

Jun 09, 2026

Manav Suthar 6 wicket hall

मानव सुथार ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)

Manav Suthar Test Debut: भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया उभरता हुआ सितारा मिल गया है। 23 साल के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार (Manav Suthar) ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में ऐसी गेंदबाजी की कि हर कोई देखता रह गया। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने एक पारी और 300 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के सबसे बड़े हीरो मानव सुथार रहे, जिन्होंने मैच में कुल 7 विकेट (पहली पारी में 6/33 और दूसरी पारी में 1/29) चटकाए।

IPL के बीच भी कर रहे थे टेस्ट की प्रैक्टिस

जियोहॉटस्टार (JioHotstar) से बातचीत में मानव सुथार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। गुजरात टाइटंस (GT) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 खेलने वाले मानव ने बताया कि जब टी-20 का खुमार पूरी दुनिया पर चढ़ा था, तब भी वे गुपचुप तरीके से टेस्ट क्रिकेट की तैयारी कर रहे थे। मानव ने कहा, 'जब आईपीएल के दौरान मेरा नाम भारतीय टेस्ट टीम में आया, तो मैं लीग के बीच में ही लाल गेंद (Red Ball) से प्रैक्टिस कर रहा था। मैं लगातार सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो मुझे मैदान पर क्या करना है। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए खेल का सबसे ऊंचा शिखर (Pinnacle) है।'

गंभीर और गिल ने दिया सरप्राइज

मानव सुथार ने बताया कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें जानकारी दी थी कि वे अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। दिग्गज स्पिनर कुलदीप यादव ने जब उन्हें टेस्ट कैप सौंपी, तो उनकी बातें बहुत प्रेरित करने वाली थीं। मानव ने कहा कि भारत के लिए टेस्ट खेलना उनका, उनके पिता का और पूरे परिवार का एक बड़ा सपना था जो अब पूरा हो गया है।

पिच पर ज्यादा प्रयोग न करना आया काम

चंडीगढ़ की पिच पर गेंद टर्न हो रही थी, लेकिन मानव ने होश नहीं खोया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान एक ही जगह पर लगातार गेंद डालने (Spot-bowling) पर था।

टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता (Consistency) ही सब कुछ है। इसी का नतीजा रहा कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज उनकी फिरकी के सामने टिक नहीं पाए और भारत ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया।

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Published on:

09 Jun 2026 12:49 pm

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