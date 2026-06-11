Women’s T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास और रिकॉर्ड, शतक लगाने की लिस्ट में हरमनप्रीत भी

ICC Women's T20 World Cup 2026: विमेंस क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ, ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स के 7 खूबसूरत मैदानों पर खेला जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। साल 2009 में सिर्फ 8 टीमों के साथ शुरू हुआ यह सफर अब 12 टीमों तक पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड इस समय डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 6 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है।

नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट के इतिहास के उन हैरान करने वाले आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर, जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया।