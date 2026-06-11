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Women’s T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास और रिकॉर्ड, शतक लगाने की लिस्ट में हरमनप्रीत भी

ICC Women's T20 World Cup 2026: इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक होने वाले ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जानिए इस टूर्नामेंट का पूरा इतिहास, बड़े रिकॉर्ड्स और उन चुनिंदा खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने यहां शतक जड़ा है, जिसमें भारत की हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं। फाइनल मैच ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's) पर खेला जाएगा।

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भारत

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Anshika Verma

Jun 11, 2026

ICC Women's T20 World Cup 2026, Women's T20 World Cup History and Records, Harmanpreet Kaur T20 World Cup Century

ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 (Photo - IANS)

ICC Women's T20 World Cup 2026: विमेंस क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ, ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स के 7 खूबसूरत मैदानों पर खेला जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। साल 2009 में सिर्फ 8 टीमों के साथ शुरू हुआ यह सफर अब 12 टीमों तक पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड इस समय डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 6 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है।
नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट के इतिहास के उन हैरान करने वाले आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर, जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया।

टीम रिकॉर्ड्स: रनों की बारिश और सबसे शर्मनाक स्कोर

  • सबसे बड़ा स्कोर: इंग्लैंड विमेंस टीम - 213/5 (बनाम पाकिस्तान, केपटाउन 2023)
  • सबसे छोटा स्कोर: बांग्लादेश विमेंस टीम - 46 रन (बनाम वेस्टइंडीज, दुबई 2018)
  • सबसे बड़ी जीत (रनों से): इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रनों से हराया (केपटाउन, 2023)

बैटिंग रिकॉर्ड्स: जब चला हरमनप्रीत का बल्ला

टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा 1,216 रन न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम हैं। लेकिन जब बात टी20 वर्ल्ड कप में शतक (Century) लगाने की आती है, तो दुनिया की सिर्फ 6 बल्लेबाज ही इस शतकीय आंकड़े को पार कर पाई हैं। गर्व की बात यह है कि इस एलीट लिस्ट में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम भी शामिल है।

टी20 वर्ल्ड कप में शतक वीरों की लिस्ट

  • डीएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज): 112* बनाम साउथ अफ्रीका
  • मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया): 126 बनाम आयरलैंड (टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर)
  • हरमनप्रीत कौर (भारत): 103 बनाम न्यूजीलैंड
  • हीथर नाइट (इंग्लैंड): 108* बनाम थाईलैंड
  • लिजेल ली (साउथ अफ्रीका): 101 बनाम थाईलैंड
  • मुनीबा अली (पाकिस्तान): 102 बनाम आयरलैंड

बॉलिंग रिकॉर्ड्स: लगाई विकेटों की झड़ी

  • सबसे ज्यादा विकेट: मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 48 विकेट
  • सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: डीएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज) - 5 रन देकर 5 विकेट (बनाम बांग्लादेश, 2018)
  • एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट: अमेलिया केर (न्यूजीलैंड) - 15 विकेट (2024 वर्ल्ड कप)
  • एक खास रिकॉर्ड: ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 47 मैच खेलने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है।

बता दें, ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's) पर खेला जाएगा।

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Women's T20 World Cup 2026

Published on:

11 Jun 2026 11:09 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास और रिकॉर्ड, शतक लगाने की लिस्ट में हरमनप्रीत भी

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