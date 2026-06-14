IND A vs SL A: वैभव रहे फ्लॉप तो प्रभसिमरन ने दिखाया दम, क्या श्रीलंका के खिलाफ तिलक की कप्तानी बचा पाएगी लाज?

India A vs Sri Lanka A: श्रीलंका के दांबुला (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेली जा रही ट्राई-नेशन वनडे सीरीज का रोमांच सातवें आसमान पर है। मैच डे 1 में श्रीलंका ए को 8 रन से हराने के बाद, दूसरे मैच में इंडिया ए को अफगानिस्तान ए के हाथों DLS नियम के चलते 4 रन की करीबी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच की सबसे बड़ी कहानी यह रही कि जिस 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से फैंस को बहुत उम्मीदें थीं, वे अच्छी शुरुआत (22 गेंदों में 44 रन) के बावजूद बड़ी पारी खेलने में लगभग फेल रहे और टीम मझधार में छूट गई।