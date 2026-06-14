IND A vs SL A: वैभव रहे फ्लॉप तो प्रभसिमरन ने दिखाया दम, क्या श्रीलंका के खिलाफ तिलक की कप्तानी बचा पाएगी लाज?

भारतीय टीम (Photo - BCCI)
India A vs Sri Lanka A: श्रीलंका के दांबुला (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेली जा रही ट्राई-नेशन वनडे सीरीज का रोमांच सातवें आसमान पर है। मैच डे 1 में श्रीलंका ए को 8 रन से हराने के बाद, दूसरे मैच में इंडिया ए को अफगानिस्तान ए के हाथों DLS नियम के चलते 4 रन की करीबी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच की सबसे बड़ी कहानी यह रही कि जिस 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से फैंस को बहुत उम्मीदें थीं, वे अच्छी शुरुआत (22 गेंदों में 44 रन) के बावजूद बड़ी पारी खेलने में लगभग फेल रहे और टीम मझधार में छूट गई।
भले ही मैच हाथ से निकल गया, लेकिन ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने मैदान पर अपना असली दम दिखाया। उन्होंने शानदार 84 रनों की पारी खेलकर इंडिया ए को 349 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कप्तान तिलक वर्मा ने भी 66 रन बनाए और कप्तानी पारी खेलते हुए साबित किया कि वे इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल सही चॉइस हैं। भले ही रुतुराज गायकवाड़ (66) और तिलक की धीमी बल्लेबाजी की थोड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन फैंस को तिलक वर्मा की लीडरशिप और बड़े मैचों में वापसी करने की क्षमता पर पूरा भरोसा है।
इस हार के बाद इंडियन फैंस और सेलेक्टर्स की नजरें कप्तान तिलक वर्मा, उप-कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह के खेल पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा, गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और अरशद खान को अपनी लाइन-लेंथ सुधारनी होगी, क्योंकि पिछले मैच में भारतीय गेंदबाज अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे थे।
कप्तान तिलक वर्मा का लक्ष्य अब अगले दोनों मैच जीतकर सीधे फाइनल (21 जून) का टिकट कटाना है। इस कड़ी में इंडिया ए का अगला बड़ा मुकाबला 15 जून 2026 को मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ होने जा रहा है। इसके बाद 17 जून को टीम इंडिया फिर से अफगानिस्तान ए से बदला लेने उतरेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर सोनी लिव (Sony LIV) पर लाइव होगा।
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