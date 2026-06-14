Women’s T20 World Cup 2026: फाइनल से पहले AI की महा-भविष्यवाणी, ऑस्ट्रेलिया को बताया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन

ICC Womens T20 World Cup 2026: इंग्लैंड और वेल्स की धरती पर 12 जून से शुरू होने जा रहा ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस बार बेहद खास है। पहली बार 12 देश चमचमाती ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे और फाइनल 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर होगा। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही दुनिया के 5 सबसे बड़े AI प्लेटफॉर्म्स (Gemini, ChatGPT, Grok, Meta AI, और Snap My AI) ने अपनी भविष्यवाणियां कर दी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग सभी AI टूल्स ने एक ही टीम को विजेता बताया है। आखिर ऐसा क्यों है और भारतीय टीम के कितने चांस हैं, आइए जानते हैं इस डीप एनालिसिस रिपोर्ट में।