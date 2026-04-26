26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

152 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद केएल राहुल की वजह से हारी DC! अश्विन ने बताई उनकी गलती

R Ashwin on KL Rahul: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने 265 रन का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर दिल्ली कैपिटल्स को हराया। केएल राहुल के 152 रन के बावजूद DC को हार का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 26, 2026

Delhi Capitals vs Punjab Kings

पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (फोटो- IANS)

DC vs PBKS IPL 2026, KL Rahul 152 Runs: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को दो पड़ोसी टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पंजाब किंग्स ने 265 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इससे पहले आईपीएल इतिहास में इतना बड़ा लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया गया था, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों ने पहाड़ जैसे लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

राहुल ने खेली ऐतिहासिक पारी

इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। केएल राहुल ने शुरू से अंत तक नाबाद रहते हुए 152 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 16 चौके शामिल थे। ये आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। इसके अलावा नीतीश राणा ने 44 गेंदों पर 91 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

हालांकि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद दिल्ली की टीम मैच नहीं बचा सकी। पंजाब किंग्स की ओर से प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। पंजाब ने यह लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

दिल्ली कैपिटल्स की हार में कई गलतियां भी सामने आईं। करुण नायर ने एक आसान कैच छोड़ा, जबकि फील्डिंग में भी टीम कमजोर नजर आई। इस मैच को लेकर दिल्ली के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि केएल राहुल की वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी। अश्विन के अनुसार, राहुल 20 ओवर तक कड़ी गर्मी में बल्लेबाजी करने के बाद थक गए थे और उन्होंने विकेटकीपिंग नहीं की। इसके चलते टीम को फील्डिंग में बदलाव करना पड़ा। बाउंड्री लाइन पर शानदार फील्डिंग करने वाले ट्रिस्टन स्टब्स को विकेटकीपिंग करनी पड़ी, जबकि करुण नायर को उनकी जगह लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करनी पड़ी। इस दौरान उन्होंने कई कैच छोड़े, जिसका असर सीधे तौर पर मैच के नतीजे पर पड़ा।

ये भी पढ़ें

इस सीजन टूट सकता है IPL इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 36 मुकाबलों में ही लग गए इतने शतक
क्रिकेट
Abhishek Sharma Celebrating IPL Hundred

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

26 Apr 2026 06:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 152 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद केएल राहुल की वजह से हारी DC! अश्विन ने बताई उनकी गलती

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

CSK को हराकर गुजरात टाइटंस की टॉप 5 में एंट्री, साई सुदर्शन ने बदली मैच की कहानी

साई सुदर्शन ने खेली शानदार पारी
क्रिकेट

CSK vs GT: साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला रोहित-ईशान का ये रिकॉर्ड

sai Sudarshan IPL Record
क्रिकेट

जिस पिच पर रबाडा-सिराज ने ढाया कहर, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली दमदार पारी, अंत तक नहीं हुए आउट

Ruturaj gaikwad
क्रिकेट

इस सीजन टूट सकता है IPL इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 36 मुकाबलों में ही लग गए इतने शतक

Abhishek Sharma Celebrating IPL Hundred
क्रिकेट

प्लेइंग 11 तो दूर, इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट में भी नहीं शामिल हुए MS Dhoni, देखें CSK और GT की प्लेइंग 11

csk vs gt ipl 2026 match 37th
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.