152 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद केएल राहुल की वजह से हारी DC! अश्विन ने बताई उनकी गलती

दिल्ली कैपिटल्स की हार में कई गलतियां भी सामने आईं। करुण नायर ने एक आसान कैच छोड़ा, जबकि फील्डिंग में भी टीम कमजोर नजर आई। इस मैच को लेकर दिल्ली के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि केएल राहुल की वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी। अश्विन के अनुसार, राहुल 20 ओवर तक कड़ी गर्मी में बल्लेबाजी करने के बाद थक गए थे और उन्होंने विकेटकीपिंग नहीं की। इसके चलते टीम को फील्डिंग में बदलाव करना पड़ा। बाउंड्री लाइन पर शानदार फील्डिंग करने वाले ट्रिस्टन स्टब्स को विकेटकीपिंग करनी पड़ी, जबकि करुण नायर को उनकी जगह लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करनी पड़ी। इस दौरान उन्होंने कई कैच छोड़े, जिसका असर सीधे तौर पर मैच के नतीजे पर पड़ा।