प्लेइंग 11 तो दूर, इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट में भी नहीं शामिल हुए MS Dhoni, देखें CSK और GT की प्लेइंग 11

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा, “हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट अच्छा लग रहा है। हम बहुत सी चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन परिणाम छोटे-छोटे मौकों को जीतने पर निर्भर करता है। टीम में अरशद की वापसी हुई है।” तो वहीं टॉस हारने वाले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, “यह पिच थोड़ी सूखी है। हमें स्कोर बनाने और उसे बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। हम धीरे-धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। एक-दो क्षेत्र हैं, जहां हमें सुधार करने की जरूरत है। मुझे अच्छी शुरुआत मिल रही है, जिसे बड़े स्कोर में बदलना होगा। टीम में एक बदलाव हुआ है और उर्विल की वापसी हुई है।”