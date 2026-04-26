इस सीजन टूट सकता है IPL इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 36 मुकाबलों में ही लग गए इतने शतक

मैकुलम की इस पारी ने टी20 और आईपीएल के भविष्य को पहले ही मैच में परिभाषित कर दिया था, जो साल-दर-साल और अधिक भव्य और प्रतिस्पर्धी होता गया है। उनके इस शतक के बाद आईपीएल में शतकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। आईपीएल 2024 लीग का 17वां सीजन था, जिसमें कुल 14 शतक लगे—यह किसी एक सीजन में सबसे अधिक शतकों का रिकॉर्ड है। इससे पहले आईपीएल 2023 में 12 शतक लगे थे।