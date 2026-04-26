इस सीजन टूट सकता है IPL इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 36 मुकाबलों में ही लग गए इतने शतक

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)
Most Hundred in Single IPL Season: इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था। इस मैच में केकेआर की ओर से खेलते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम ने शानदार शतक लगाया था। मैकुलम ने मात्र 73 गेंदों पर 13 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 158 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी।
मैकुलम की इस पारी ने टी20 और आईपीएल के भविष्य को पहले ही मैच में परिभाषित कर दिया था, जो साल-दर-साल और अधिक भव्य और प्रतिस्पर्धी होता गया है। उनके इस शतक के बाद आईपीएल में शतकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। आईपीएल 2024 लीग का 17वां सीजन था, जिसमें कुल 14 शतक लगे—यह किसी एक सीजन में सबसे अधिक शतकों का रिकॉर्ड है। इससे पहले आईपीएल 2023 में 12 शतक लगे थे।
आईपीएल 2024 में विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, साई सुदर्शन, सुनील नरेन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यकुमार यादव, जॉनी बेयरस्टो और विल जैक्स ने 1-1 शतक लगाया था, जबकि जोस बटलर ने 2 शतक जड़े थे।
आईपीएल 2026 लीग का 19वां सीजन है और इसमें भी शतकों की झड़ी लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस सीजन में सर्वाधिक शतकों का नया रिकॉर्ड बनेगा। आईपीएल 2026 में 36 मैचों तक 8 शतक लगाए जा चुके हैं। अगर बाकी मैचों में 7 और शतक लगते हैं, तो 2024 का 14 शतकों का रिकॉर्ड टूट जाएगा।
आईपीएल 2026 में जिन बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, उनमें चेन्नई सुपर किंग्स के संजू सैमसन (2), मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा (1), राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी (1), सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा (1), मुंबई इंडियंस के क्विंटन डिकॉक (1), दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल (1) और गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन (1) शामिल हैं।
सीजन में फाइनल तक अभी 38 मैच खेले जाने बाकी हैं। इन मुकाबलों में कौन-कौन से बल्लेबाज शतक लगाते हैं और क्या आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, यह देखना काफी रोमांचक होगा।
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