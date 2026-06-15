India A Final Scenario: श्रीलंका से हार के बाद भी अब भारत कैसे पहुंचेगा फाइनल में, समझें पूरा गणित

India A Final Scenario after defeat against Sri Lanka: श्रीलंका की मेजबानी में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज अब बेहद ही अहम मोड़ पर पहुंच गई है। सोमवार को दाबुंला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्‍टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैच टाई होने के बाद इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में जीत हासिल की है। इसके साथ ही मेजबान टीम के फाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। जबकि भारत की राह मुश्किल हो गई। अब यहां से इंडिया ए फाइनल में कैसे जगह बना सकती है। आइये इसका गणित आपको समझाते हैं। अब यहां से हर एक मुकाबला करो या मरो का है।