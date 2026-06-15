श्रीलंका खिलाड़ियों से भिड़े वैभव सूर्यवंशी, हुई धक्का-मुक्की, टीम इंडिया का अंपायर से भी हुआ विवाद? देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi fight, Sri Lanka A vs India A, Tri Nation A Series: श्रीलंका-ए, इंडिया-ए और अफगानिस्तान-ए के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अभी तक खामोश रहा है। इस सीरीज का चौथा मुकाबला इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला गया। दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भी वैभव कुछ खास नहीं कर पाये और भारत को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा।