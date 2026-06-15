IND vs AFG 2nd ODI Live Streaming: कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें मैच से जुड़ी सभी डिटेल्स

India vs Afghanistan 2nd ODI Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे 17 जून को खेला जाएगा। लखनऊ के भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारत सीरीज में कब्जा जमाना चाहेगा। इससे पहले भारत ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था।