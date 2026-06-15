Neeraj Chopra: वापसी के लिए तैयार नीरज चोपड़ा, दोहा डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा, श्रीलंका के रमेश पथिराजे से होगा मुक़ाबला

Neeraj Chopra, Doha Diamond League: टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 19 जून को दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। नीरज इस इवेंट से अपने सीजन की शुरुआत करेंगे। पिछले साल विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहने के बाद नीरज कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं खेल पाए थे। टोक्यो ओलंपिक के दौरान लगी पीठ की चोट से उबरने के बाद अब वे पूर्ण रूप से फिट हो चुके हैं। यह अच्छी खबर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में प्रोविजनली शामिल किए जाने के एक दिन बाद आई है।