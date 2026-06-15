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Neeraj Chopra: वापसी के लिए तैयार नीरज चोपड़ा, दोहा डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा, श्रीलंका के रमेश पथिराजे से होगा मुक़ाबला

AFI द्वारा तय किए गए क्वालिफिकेशन मानक 82.61 मीटर को नीरज को भी पार करना होगा। अदिले ने स्पष्ट किया, “बाकी एथलीट्स की तरह नीरज को भी इस क्वालिफिकेशन मार्क को हासिल करना पड़ेगा।”

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 15, 2026

Neeraj Chopra

ओलंपिक गोल्‍ड मेडलिस्‍ट नीरज चोपड़ा। (फोटो सोर्स: IANS)

Neeraj Chopra, Doha Diamond League: टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 19 जून को दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। नीरज इस इवेंट से अपने सीजन की शुरुआत करेंगे। पिछले साल विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहने के बाद नीरज कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं खेल पाए थे। टोक्यो ओलंपिक के दौरान लगी पीठ की चोट से उबरने के बाद अब वे पूर्ण रूप से फिट हो चुके हैं। यह अच्छी खबर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में प्रोविजनली शामिल किए जाने के एक दिन बाद आई है।

नीरज पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं

AFI सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अदिले सुमरिवाला ने कल कहा, “नीरज पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद हमें टीम में शामिल करने का अनुरोध किया था। हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने वे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स में हिस्सा लेंगे।”

नीरज को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई करना होगा

AFI द्वारा तय किए गए क्वालिफिकेशन मानक 82.61 मीटर को नीरज को भी पार करना होगा। अदिले ने स्पष्ट किया, “बाकी एथलीट्स की तरह नीरज को भी इस क्वालिफिकेशन मार्क को हासिल करना पड़ेगा।” नीरज के अलावा भारत के पास रोहित यादव और यशवीर सिंह जैसे दो अन्य मजबूत जेवलिन थ्रोअर भी हैं, जो लुधियाना में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में पहले ही क्वालिफिकेशन मार्क हासिल कर चुके हैं।

दोहा- नीरज का पसंदीदा मैदान

दोहा नीरज के लिए हमेशा से शुभ साबित हुआ है। पिछले साल यहीं डायमंड लीग में उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। जेवलिन थ्रो के लिए दोहा को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियमों में से एक माना जाता है। हालांकि, इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। विश्व नंबर एक रुमेश पथिराजे इस फील्ड की अगुवाई करेंगे। 23 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर रुमेश ने इस सीजन में 92.62 मीटर का थ्रो फेंककर विश्व लीड हासिल की है और अभी तक 90 मीटर का निशान पार करने वाले वे इकलौते एथलीट हैं।

रुमेश ने कहा, "दुनिया के सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। दोहा में हमने कई यादगार मुकाबले देखे हैं, इसलिए वहाँ लाइन-अप करने के लिए मैं बेहद उत्साहित हूं।" इसके अलावा फील्ड में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन केशोर्न वालकॉट, पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, केन्याई लीजेंड जूलियस येगो और पूर्व ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट याकूब वाडलेज जैसे दिग्गज एथलीट भी शामिल होंगे।

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Published on:

15 Jun 2026 04:04 pm

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