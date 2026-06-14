नीरज चोपड़ा को CWG 2026 की टीम में अस्थायी रूप से किया शामिल, अगले कुछ दिनों में दिखेंगे एक्शन में

Neeraj Chopra, Commonwealth Games 2026: एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने रविवार को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए 32-सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का ऐलान किया है। इस अंतिम सूची में 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट्स शामिल हैं। प्रमुख नामों में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा शामिल हैं। हालांकि, उनका टीम में शामिल होना प्रतियोगिता से पहले चयन की शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।