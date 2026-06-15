FIFA WC 2026: मैच खत्म होने के बाद जापानी फैंस ने पूरे स्टेडियम का कूड़ा किया साफ, दुनियाभर में हो रही है तारीफ

यह पहली बार नहीं है जब जापान के फैंस ने ऐसा किया हो। इससे पहले 2022 के कतर वर्ल्ड कप में जर्मनी को हारने के बाद भी उन्होंने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम साफ किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जापान के फैंस की यह अनोखी परंपरा साल 1998 के फ्रांस वर्ल्ड कप से पूरी दुनिया के सामने आई थी। तब से लेकर आज तक जापानी फैंस मैच हारें या जीतें, वे स्टेडियम साफ़ करके ही बाहर निकलते हैं। इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं, 'पूरी दुनिया को जापान से यह सीख लेनी चाहिए।'