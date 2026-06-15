NED vs JAP: दाइची कामादा के आखिरी मिनट के गोल से जापान ने बचाई हार, नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ

जापान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-एफ मुकाबले में नीदरलैंड्स के लिए क्रिसेन्सियो समरविल (Crysencio Summerville) ने यादगार प्रदर्शन किया। आर्लिंग्टन के डलास स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला गोल दागा। 24 वर्षीय समरविल के लिए यह विश्व कप का पहला मुकाबला था। उन्होंने इसी महीने अल्जीरिया के खिलाफ एक मैत्री मैच में नीदरलैंड्स की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर शुरुआती एकादश में जगह मिली।