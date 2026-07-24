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इटली फुटबॉल टीम के हाथ से निकला बड़ा मौका, पेप गार्डियोला ने इस वजह से ठुकराया हेड कोच बनने का ऑफर

मैनचेस्टर सिटी के पूर्व मैनेजर पेप गार्डियोला ने इटली के तकनीकी निदेशक पाओलो मालदिनी से बात की थी। मालदिनी ने गार्डियोला के सामने इटली की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की संरचना को फिर से बनाने के मकसद से एक लंबी अवधि का विजन पेश किया था। गार्डियोला ने बातचीत के बाद फिलहाल कोचिंग से दूर रहने का फैसला किया है।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 24, 2026

Pep Guardiola

पेप गार्डियोला ने इटली फुटबॉल टीम के हेड कोच बनने का प्रस्ताव ठुकराया (Photo: X/Manchester City)

दिग्गज फुटबॉल कोच और मैनेजर पेप गार्डियोला ने इटली फुटबॉल टीम के हेड कोच बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। गार्डियोला ने फुटबॉल से ब्रेक लेने के अपने फैसले को जारी रखने का फैसला किया है। गार्डियोला के फैसले से इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन को निश्चित रूप से निराशा हुई है, जो लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने से चूकने के बाद उन्हें कोच बनाने की योजना बना रहा था।

गार्डियोला ने इटली के तकनीकी निदेशक से बात की

मैनचेस्टर सिटी के पूर्व मैनेजर पेप गार्डियोला ने इटली के तकनीकी निदेशक पाओलो मालदिनी से बात की थी। मालदिनी ने गार्डियोला के सामने इटली की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की संरचना को फिर से बनाने के मकसद से एक लंबी अवधि का विजन पेश किया था। गार्डियोला ने बातचीत के बाद फिलहाल कोचिंग से दूर रहने का फैसला किया है।

ऑफर नहीं लेने से पहले बहुत सोचा

हालांकि गार्डियोला ने इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन को इनकार करने से पहले उनके प्रस्ताव पर गहनता से विचार किया था। गार्डियोला ने गजेटा के हवाले से कहा, "धन्यवाद, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन इस समय मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।" 55 साल के गार्डियोला ने यह भी संकेत दिया कि वह प्रबंधन में लौटने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि वह नौकरी की मांगों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते। उन्होंने कहा, "अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं 100 प्रतिशत करता हूं।"

गार्डियोला का यह फैसला उन रिपोर्ट्स के कुछ ही दिनों बाद आया है जिनमें कहा गया था कि इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल के सबसे सफल मैनेजरों में से एक को नियुक्त करने के लिए अपनी वित्तीय योजना में छूट देने के लिए तैयार था।

फेडरेशन के सीनियर अधिकारियों, जिनमें माल्डिनी और उनके सलाहकार लियोनार्डो शामिल थे, ने बार्सिलोना में गार्डियोला से मुलाकात की थी ताकि एक और निराशाजनक वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन के बाद इटली की किस्मत को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए एक लंबी अवधि के विजन की रूपरेखा तैयार की जा सके। यह प्रस्ताव सीनियर पुरुष टीम को कोचिंग देने से कहीं आगे था और इसमें इटली के फुटबॉल स्ट्रक्चर को फिर से बनाने में एक बड़ी भूमिका शामिल थी।

गार्डियोला ने हाल ही में मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना 10 साल का कार्यकाल समाप्त किया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्लब को छह प्रीमियर लीग खिताब, यूईएफए चैंपियंस लीग, 2022-23 सीजन में एक ऐतिहासिक ट्रेबल और कई घरेलू सम्मान दिलाए। इन सफलताओं के बाद फुटबॉल की दुनिया में उनका नाम सबसे सफल मैनेजरों के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है।

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Updated on:

24 Jul 2026 08:16 pm

Published on:

24 Jul 2026 08:16 pm

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