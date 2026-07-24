इटली फुटबॉल टीम के हाथ से निकला बड़ा मौका, पेप गार्डियोला ने इस वजह से ठुकराया हेड कोच बनने का ऑफर

हालांकि गार्डियोला ने इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन को इनकार करने से पहले उनके प्रस्ताव पर गहनता से विचार किया था। गार्डियोला ने गजेटा के हवाले से कहा, "धन्यवाद, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन इस समय मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।" 55 साल के गार्डियोला ने यह भी संकेत दिया कि वह प्रबंधन में लौटने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि वह नौकरी की मांगों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते। उन्होंने कहा, "अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं 100 प्रतिशत करता हूं।"