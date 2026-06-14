FIFA 2026: रिफ्यूजी कैंप में जन्मे थे नेस्टोरी ईरानकुंडा, आसान नहीं था सफर, बने वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

Nestory Irankunda's journey, FIFA World Cup 2026: जब नेस्टोरी ईरानकुंडा ने तुर्की के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए विश्व कप का पहला गोल दागा, तो पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने देश के सबसे युवा विश्व कप गोलस्कोरर बनकर इतिहास रच दिया। लेकिन यह गोल महज एक स्कोरलाइन नहीं था, यह सालों की मेहनत, संघर्ष और एक अनोखी जिंदगी की कहानी का चरम बिंदु था।