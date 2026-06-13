FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप में बाया विवाद, घाना के मिडफील्डर थॉमस पार्टी को कनाडा ने वीजा देने से किया इनकार

घाना के मिडफील्डर थॉमस पार्टी (photo - FIFA)
FIFA World Cup 2026: घाना की सरकार ने मिडफील्डर थॉमस पार्टी को वीजा देने से मना करने के कनाडा के फैसले की कड़ी आलोचना की है। इस कदम से यह खिलाड़ी 17 जून को पनामा के खिलाफ देश के पहले फीफा विश्व कप 2026 के मैच में नहीं खेल पाएगा। घाना के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को बहुत ही गलत बताते हुए कहा कि उसने फैसले का रिव्यू करने की मांग करते हुए कनाडाई अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर विरोध जताया था।
मंत्रालय के मुताबिक, कनाडाई अधिकारियों ने यूनाइटेड किंगडम (UK) में पार्टी से जुड़े चल रहे आपराधिक मामले के आधार पर अपना फैसला लिया। 32 साल के फुटबॉलर फिलहाल स्पेनिश क्लब विलारियल के लिए खेलते हैं। पूर्व में वह आर्सेनल के लिए खेल चुके हैं। थॉमस पार्टी ने ब्रिटेन में अपने खिलाफ लगे रेप और यौन हिंसा के आरोपों से इनकार किया है।
एक बयान में, घाना की सरकार ने कहा कि जिन आरोपों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, उसके आधार पर एंट्री से मना करना पक्षपाती फैसला है और चिंताजनक है। बयान में कहा गया, "कनाडा के अपने आव्रजन कानून को लागू करने के संप्रभु अधिकार का सम्मान करते हुए, घाना का मानना है कि न्यायिक फैसले के बिना सबूत वाले आरोपों पर भरोसा करना निष्पक्षता और अनुपात के बुनियादी सवाल खड़े करता है।"
फीफा ने कहा है कि पार्टी पनामा के खिलाफ ग्रुप एल के मैच के लिए बोस्टन में घाना के टीम बेस से कनाडा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कनाडाई अधिकारियों ने उनका वीजा आवेदन अस्वीकृत कर दिया है। शुरुआती मैच में नहीं खेल पाने के बावजूद, पार्टी अमेरिका में घाना स्क्वॉड के साथ हैं और टीम के बाकी ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए उपलब्ध हैं। घाना फिलाडेल्फिया में क्रोएशिया से खेलने से पहले बोस्टन एरिया में इंग्लैंड का सामना करेगा।
वीजा में यह रुकावट मौजूदा फीफा विश्व में हिस्सा लेने वालों को प्रभावित करने वाली एंट्री से जुड़ी समस्याओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है। इससे पहले, सोमाली रेफरी उमर आर्टन, इराक के इंटरनेशनल खिलाड़ी आयमान हुसैन और तलाल सलाह, हैती के वुडेनस्की पियरे, और स्विट्जरलैंड के फॉरवर्ड ब्रील एम्बोलो को वर्ल्ड कप यात्रा व्यवस्था से जुड़ी वीजा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
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