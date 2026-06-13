FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप में बाया विवाद, घाना के मिडफील्डर थॉमस पार्टी को कनाडा ने वीजा देने से किया इनकार

FIFA World Cup 2026: घाना की सरकार ने मिडफील्डर थॉमस पार्टी को वीजा देने से मना करने के कनाडा के फैसले की कड़ी आलोचना की है। इस कदम से यह खिलाड़ी 17 जून को पनामा के खिलाफ देश के पहले फीफा विश्व कप 2026 के मैच में नहीं खेल पाएगा। घाना के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को बहुत ही गलत बताते हुए कहा कि उसने फैसले का रिव्यू करने की मांग करते हुए कनाडाई अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर विरोध जताया था।