FIFA 2026: मोरक्को जैसी टीम को हल्के में लेना ब्राजील को पड़ सकता है भारी, 28 साल बाद होंगे आमने-सामने

मैच से पहले पत्रकारों से बातचीत में एंसेलोटी ने स्वीकार किया कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले घबराहट और दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह इंसान को सतर्क और केंद्रित बनाए रखता है। एंसेलोटी ने कहा, "डर जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आप किसी भी खतरे को हल्के में लेते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। डर आपको सावधान रहने और बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। इसी वजह से मैं मानता हूं कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले थोड़ा तनाव होना सामान्य बात है।"