FIFA World Cup 2026: मात्र 1.56 लाख की जनसंख्या वाला कुरासाओ पहली बार खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप, ऐसा करने वाला सबसे छोटा देश

कुरासाओ की अटैक लाइन की सबसे बड़ी उम्मीद फॉरवर्ड गर्वाने कस्तानेर हैं। क्वालीफाइंग मैचों में उन्होंने 6 मैचों में 5 गोल किए थे, जिसमें सेंट लूसिया के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल है। शानदार फॉर्म में चल रहे कस्तानेर से टीम को बड़ी उम्मीदें हैं। टीम के सर्वकालिक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रैंगेलो जानगा भी इस बार अच्छी फॉर्म में हैं। उनके नाम पर पहले ही 21 अंतरराष्ट्रीय गोल दर्ज हैं। क्वालीफाइंग में बारबाडोस के खिलाफ हैट्रिक जड़कर उन्होंने अपनी काबिलियत एक बार फिर साबित की।