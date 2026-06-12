Red Card Controversy: 9 खिलाड़ियों से खेलने पर मजबूर हुई साउथ अफ्रीका, वर्ल्डकप के पहले ही मैच में रेफरी के फैसले पर उठे सवाल

मैच के दौरान साउथ अफ्रीका को 9 खिलाड़ियों के साथ खेलने पर मजबूर होना पड़ा। टीम के खिलाड़ी स्फेफेलो सिथोले और थेम्बा जवाने को रेड कार्ड दिखाया गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में Hugo Broos ने कहा कि पहले रेड कार्ड को लेकर उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरे रेड कार्ड का फैसला उन्हें सही नहीं लगा। उनका मानना है कि जिस घटना पर उनके खिलाड़ी को बाहर भेजा गया, उसमें वास्तव में मेक्सिकन खिलाड़ी ने फाउल किया था।