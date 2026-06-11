फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्स@/FIFAWC26Updates)
FIFA World Cup 2026 schedule full details: फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज 11 जून से (भारत में 12 जून से) होने जा रहा है। ये एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इस मेगा इवेंट की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे। महीने भर चलने वाला इस टूर्नामेंट में 48 देश के 1,248 खिलाड़ी 16 शहरों में कुल 104 मैच खेलेंगे। ऐसे में हम फुटबॉल फैंस को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इससे जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स यहां बताने जा रहे हैं।
टूर्नामेंट ऑफिशियली 11 जून 2026 को (भारतीय दर्शकों के लिए 12 जून) शुरू होगा। अंतिम और फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को (भारतीय दर्शकों के लिए 20 जुलाई) खेला जाएगा
टूर्नामेंट का पहला मुकाबला ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान इसे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा।
|चरण
|तारीख
|ग्रुप स्टेज
|11 जून - 27 जून 2026
|राउंड ऑफ 32
|28 जून - 3 जुलाई 2026
|राउंड ऑफ 16
|4 जुलाई - 7 जुलाई 2026
|क्वार्टर फाइनल
|9 जुलाई - 11 जुलाई 2026
|सेमीफाइनल
|14 जुलाई - 15 जुलाई 2026
|तीसरे स्थान का प्लेऑफ
|18 जुलाई 2026
|फाइनल
|19 जुलाई 2026
2026 के लिए सबसे बड़ा बदलाव 32 टीमों से बढ़कर 48 टीमों का शामिल होना है। इन सभी देशों को को चार-चार टीमों के 12 ग्रुप में बांटा गया है। हर टीम तीन ग्रुप-स्टेज मैच खेलेगी, जिसमें वे अपने ग्रुप की दूसरी टीमों से एक बार भिड़ेगी। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें अपने आप नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी। इनके अलावा सभी 12 ग्रुप में से आठ सबसे अच्छी तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें भी आगे बढ़ेंगी।
|ग्रुप
|टीमें
|ग्रुप A
|मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, चेकिया
|ग्रुप B
|कनाडा, बोस्निया और हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड
|ग्रुप C
|ब्राजील, मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड
|ग्रुप D
|संयुक्त राज्य अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किये
|ग्रुप E
|जर्मनी, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर, कुरासाओ
|ग्रुप F
|नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया
|ग्रुप G
|बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड
|ग्रुप H
|स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्डे
|ग्रुप I
|फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, इराक
|ग्रुप J
|अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन
|ग्रुप K
|पुर्तगाल, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, डीआर कांगो
|ग्रुप L
|इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा
कुल 32 टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंचेंगी। जबकि पिछले वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज राउंड ऑफ 16 से शुरू होता था। इस बार नया राउंड ऑफ 32 शुरू किया गया है। जिसके बाद राउंड 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा।
|वर्ष
|टीमों की संख्या
|विशेष जानकारी
|1930
|13
|पहला विश्व कप, टीमों को आमंत्रण के आधार पर शामिल किया गया
|1934
|16
|पहली बार टीमों की संख्या बढ़ी और क्वालीफिकेशन की शुरुआत हुई
|1938
|15
|16 टीमों की योजना थी, लेकिन ऑस्ट्रिया के विलय (Anschluss) के कारण संख्या घट गई।
|1950
|13
|16 टीमों की योजना थी, लेकिन कुछ टीमों के अंतिम समय में हटने से संख्या कम हुई।
|1954
|16
|फिर से 16 टीमों वाला विश्व कप
|1982
|24
|विश्व कप का दूसरा बड़ा विस्तार
|1998
|32
|विश्व कप का तीसरा बड़ा विस्तार
|2026
|48
|विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा और चौथा विस्तार
अगर 90 मिनट के बाद नॉकआउट मैच बराबर रहता है, तो यह 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में आगे बढ़ेगा। अगर स्कोर बराबर रहता है, तो विनर का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा। एक्स्ट्रा नॉकआउट राउंड का मतलब है कि अब ट्रॉफी उठाने के लिए आखिरी चैंपियन को सात के बजाय आठ मैच जीतने होंगे।
फीफा ने ऐसा ग्लोबल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए किया है। फीफा का कहना है कि बड़े कॉम्पिटिशन से उभरते देशों में फुटबॉल की ग्रोथ तेज होगी। इसके साथ ही एक्स्ट्रा कमर्शियल और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जिसे दुनिया भर में फीफा के मेंबर एसोसिएशन में अच्छे से बांटा जा सकेगा।
फीफा ने नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल की पहुंच बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको को होस्टिंग राइट्स दिए थे। तीन देशों का मॉडल 48 टीमों के टूर्नामेंट की लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम और रिसोर्स कई देशों के बीच शेयर किए जा सकते हैं। यह पहला मेन्स वर्ल्ड कप है, जिसे एक साथ तीन देश होस्ट कर रहे हैं।
|देश
|मैचों की संख्या
|संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)
|78
|कनाडा
|13
|मेक्सिको
|13
|शहर
|स्टेडियम
|मैच
|डलास
|एटी एंड टी स्टेडियम
|9
|न्यूयॉर्क / न्यू जर्सी
|मेटलाइफ स्टेडियम
|8
|लॉस एंजिलिस
|सोफाई स्टेडियम
|8
|अटलांटा
|मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम
|8
|बोस्टन
|जिलेट स्टेडियम
|7
|ह्यूस्टन
|एनआरजी स्टेडियम
|7
|मियामी
|हार्ड रॉक स्टेडियम
|7
|फिलाडेल्फिया
|लिंकन फाइनेंशियल फील्ड
|6
|कैनसस सिटी
|एरोहेड स्टेडियम
|6
|सिएटल
|लुमेन फील्ड
|6
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
|लेवीज स्टेडियम
|6
|शहर
|स्टेडियम
|मैच
|वैंकूवर
|बीसी प्लेस
|7
|टोरंटो
|बीएमओ फील्ड
|6
|शहर
|स्टेडियम
|मैच
|मेक्सिको सिटी
|एस्टादियो बनोर्ते
|5
|ग्वाडलाहारा
|एस्टादियो अक्रोन
|4
|मॉन्टेरी
|एस्टादियो बीबीवीए
|4
इस बड़े फॉर्मेट ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टीमों और खिलाड़ियों के बीच कई दिलचस्प ग्रुप-स्टेज मुकाबले बनाए हैं।
जिन मैचों का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाता है, उनमें फ्रांस का एर्लिंग हालैंड की नॉर्वे से मुकाबला, ब्राजील का मोरक्को से मुकाबला, स्पेन का उरुग्वे से मुकाबला, पुर्तगाल का कोलंबिया से मुकाबला और इंग्लैंड का क्रोएशिया से मुकाबला शामिल हैं।
|मुकाबला
|ग्रुप
|तारीख (IST)
|समय (IST)
|ब्राजील बनाम मोरक्को
|ग्रुप C
|14 जून 2026
|सुबह 3:30 बजे
|इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया
|ग्रुप L
|18 जून 2026
|रात 1:30 बजे
|नॉर्वे बनाम फ्रांस
|ग्रुप I
|27 जून 2026
|रात 12:30 बजे
|उरुग्वे बनाम स्पेन
|ग्रुप H
|27 जून 2026
|सुबह 5:30 बजे
|पुर्तगाल बनाम कोलंबिया
|ग्रुप K
|28 जून 2026
|सुबह 5:00 बजे
चार देश पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें काबो वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। विस्तार के चलते इन टीमों के लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे खुले हैं।
अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा। लियोनेल मेसी की लीडरशिप में अर्जेंटीना ने कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीता था। जब उसने कॉम्पिटिशन के इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल में से एक में फ़्रांस को हराया था।
एक्स्ट्रा टाइम के बाद मैच 3-3 से बराबर रहा, जिसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत हासिल की।
|रैंक
|खिलाड़ी
|उम्र (वर्ष)
|देश
|1
|क्रेग गॉर्डन
|43
|स्कॉटलैंड
|2
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|41
|पुर्तगाल
|3
|गुइलेर्मो ओचोआ
|40
|मेक्सिको
|4
|लुका मोड्रिच
|40
|क्रोएशिया
|5
|एडिन जेको
|40
|बोस्निया और हर्जेगोविना
|रैंक
|खिलाड़ी
|उम्र (वर्ष)
|देश
|1
|ह्यूगो सोशुरेक
|18
|चेकिया
|2
|लेनार्ट कार्ल
|18
|जर्मनी
|3
|इब्राहिम मबाये
|18
|सेनेगल
|4
|लामिन यामाल
|18
|स्पेन
|5
|गिल्बर्टो मोरा
|17
|मेक्सिको
इस बार सिर्फ तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेक्सिको के गुइलेर्मो ओचोआ। ये तीनों लेजेंड 2026 में इस खास मुकाम का हासिल करेंगे। इससे पहले ये जर्मनी 2006 से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले टूर्नामेंट तक हर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं।
क्या भारत भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा? तो इसका जवाब नहीं है। एफसी क्वालीफिकेशन प्रोसेस से आगे न बढ़ पाने के बाद भारत 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। भारत की गैरमौजूदगी के बावजूद इस टूर्नामेंट में भारतीय फैंस के बीच काफ़ी दिलचस्पी दिखने की उम्मीद है, जिसमें दूसरे देशों को रिप्रेज़ेंट करने वाले भारतीय मूल के कई खिलाड़ी भी शामिल हैं।
भारत में फुटबॉल फैंस ZEE5 पर टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलने के बाद Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।
11 जून को मेक्सिको सिटी में शकीरा और बर्ना बॉय मेक्सिको के साउथ अफ्रीका से मैच से पहले टूर्नामेंट का ऑफिशियल गाना 'दाई दाई' परफॉर्म करेंगे। 12 जून को टोरंटो की सेरेमनी में कनाडा के बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मैच से पहले एलानिस मोरिसेट और माइकल बुब्ले शामिल होंगे। उसी दिन बाद में लॉस एंजिल्स में, यूनाइटेड स्टेट्स के ओपनिंग सेलिब्रेशन में कैटी पेरी, ब्लैकपिंक स्टार लिसा, नाइजीरियाई एफ्रोबीट्स आर्टिस्ट रेमा, ब्राज़ीलियन सिंगर अनिता और रैपर फ्यूचर के शामिल होने की उम्मीद है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|लंबाई
|1
|फ्लोरियन वीगेले
|ऑस्ट्रिया
|2.05 मीटर (6 फीट 9 इंच)
|2
|डैन बर्न
|इंग्लैंड
|2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|3
|स्ट्येपान राडेलजिक
|बोस्निया और हर्जेगोविना
|2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|4
|अल्वारो मोंटेरो
|कोलंबिया
|2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|5
|सासा कालाज्जिक
|ऑस्ट्रिया
|2.00 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|लंबाई
|1
|सीजर यानिस
|पनामा
|1.60 मीटर (5 फीट 3 इंच)
|2
|मार्सेलो फ्लोरेस
|कनाडा
|1.64 मीटर (5 फीट 5 इंच)
|3
|जेरेमी एंटोनिसे
|कुरासाओ
|1.64 मीटर (5 फीट 5 इंच)
|4
|नेस्टोरी इरानकुंडा
|ऑस्ट्रेलिया
|1.65 मीटर (5 फीट 5 इंच)
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|1
|12 जून
|शुक्रवार
|रात 12:30 बजे
|मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका
|मैक्सिको सिटी
|2
|12 जून
|शुक्रवार
|सुबह 07:30 बजे
|साउथ कोरिया बनाम चेकिया
|जापोपान
|3
|13 जून
|शनिवार
|रात 12:30 बजे
|कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना
|टोरंटो
|4
|13 जून
|शनिवार
|सुबह 06:30 बजे
|यूएसए बनाम पराग्वे
|लॉस एंजिल्स
|5
|14 जून
|रविवार
|रात 12:30 बजे
|कतर बनाम स्विट्जरलैंड
|सांता क्लारा
|6
|14 जून
|रविवार
|सुबह 03:30 बजे
|ब्राजील बनाम मोरक्को
|न्यू जर्सी
|7
|14 जून
|रविवार
|सुबह 06:30 बजे
|हैती बनाम स्कॉटलैंड
|फॉक्सबोरो
|8
|14 जून
|रविवार
|सुबह 09:30 बजे
|ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की
|वैंकूवर
|9
|14 जून
|रविवार
|रात 10:30 बजे
|जर्मनी बनाम कुराकाओ
|ह्यूस्टन
|10
|15 जून
|सोमवार
|रात 01:30 बजे
|नीदरलैंड बनाम जापान
|आर्लिंगटन
|11
|15 जून
|सोमवार
|सुबह 04:30 बजे
|आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर
|फिलाडेल्फिया
|12
|15 जून
|सोमवार
|सुबह 07:30 बजे
|स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया
|गुआडालाजारा
|13
|15 जून
|सोमवार
|रात 09:30 बजे
|स्पेन बनाम केप वर्डे
|अटलांटा
|14
|16 जून
|मंगलवार
|रात 12:30 बजे
|बेल्जियम बनाम मिस्र (Egypt)
|सिएटल
|15
|16 जून
|मंगलवार
|सुबह 03:30 बजे
|सऊदी अरब बनाम उरुग्वे
|मियामी
|16
|16 जून
|मंगलवार
|सुबह 06:30 बजे
|ईरान बनाम न्यूजीलैंड
|लॉस एंजिल्स
|17
|17 जून
|बुधवार
|रात 12:30 बजे
|फ्रांस बनाम सेनेगल
|न्यू जर्सी
|18
|17 जून
|बुधवार
|सुबह 03:30 बजे
|इराक बनाम नॉर्वे
|फॉक्सबोरो
|19
|17 जून
|बुधवार
|सुबह 06:30 बजे
|अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया
|कंसास सिटी
|20
|17 जून
|बुधवार
|सुबह 09:30 बजे
|ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन
|सांता क्लारा
|21
|17 जून
|बुधवार
|रात 10:30 बजे
|पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो
|ह्यूस्टन
|22
|18 जून
|गुरुवार
|रात 01:30 बजे
|इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया
|आर्लिंगटन
|23
|18 जून
|गुरुवार
|सुबह 04:30 बजे
|घाना बनाम पनामा
|टोरंटो
|24
|18 जून
|गुरुवार
|सुबह 07:30 बजे
|उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया
|मैक्सिको सिटी
|25
|18 जून
|गुरुवार
|रात 09:30 बजे
|चेकिया बनाम साउथ अफ्रीका
|अटलांटा
|26
|19 जून
|शुक्रवार
|रात 12:30 बजे
|स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना
|लॉस एंजिल्स
|27
|19 जून
|शुक्रवार
|सुबह 03:30 बजे
|कनाडा बनाम कतर
|वैंकूवर
|28
|19 जून
|शुक्रवार
|सुबह 06:30 बजे
|मैक्सिको बनाम साउथ कोरिया
|जापोपान
|29
|20 जून
|शनिवार
|रात 12:30 बजे
|यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया
|सिएटल
|30
|20 जून
|शनिवार
|सुबह 03:30 बजे
|स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को
|फॉक्सबोरो
|31
|20 जून
|शनिवार
|सुबह 06:00 बजे
|ब्राजील बनाम हैती
|फिलाडेल्फिया
|32
|20 जून
|शनिवार
|सुबह 08:30 बजे
|तुर्की बनाम पराग्वे
|सांता क्लारा
|33
|20 जून
|शनिवार
|रात 10:30 बजे
|नीदरलैंड बनाम स्वीडन
|ह्यूस्टन
|34
|21 जून
|रविवार
|रात 01:30 बजे
|जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट
|टोरंटो
|35
|21 जून
|रविवार
|सुबह 05:30 बजे
|इक्वाडोर बनाम कुराकाओ
|कंसास सिटी
|36
|21 जून
|रविवार
|सुबह 09:30 बजे
|ट्यूनीशिया बनाम जापान
|गुआडालाजारा
|37
|21 जून
|रविवार
|रात 09:30 बजे
|स्पेन बनाम सऊदी अरब
|अटलांटा
|38
|22 जून
|सोमवार
|रात 12:30 बजे
|बेल्जियम बनाम ईरान
|लॉस एंजिल्स
|39
|22 जून
|सोमवार
|सुबह 03:30 बजे
|उरुग्वे बनाम केप वर्डे
|मियामी
|40
|22 जून
|सोमवार
|सुबह 06:30 बजे
|न्यूजीलैंड बनाम मिस्र (Egypt)
|वैंकूवर
|41
|22 जून
|सोमवार
|रात 10:30 बजे
|अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया
|आर्लिंगटन
|42
|23 जून
|मंगलवार
|रात 02:30 बजे
|फ्रांस बनाम इराक
|फिलाडेल्फिया
|43
|23 जून
|मंगलवार
|सुबह 05:30 बजे
|नॉर्वे बनाम सेनेगल
|टोरंटो
|44
|23 जून
|मंगलवार
|सुबह 08:30 बजे
|जॉर्डन बनाम अल्जीरिया
|सांता क्लारा
|45
|23 जून
|मंगलवार
|रात 10:30 बजे
|पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान
|ह्यूस्टन
|46
|24 जून
|बुधवार
|रात 01:30 बजे
|इंग्लैंड बनाम घाना
|फॉक्सबोरो
|47
|24 जून
|बुधवार
|सुबह 04:30 बजे
|पनामा बनाम क्रोएशिया
|फॉक्सबोरो
|48
|24 जून
|बुधवार
|सुबह 07:30 बजे
|कोलंबिया बनाम डीआर कांगो
|जापोपान
|49
|25 जून
|गुरुवार
|रात 12:30 बजे
|स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा
|वैंकूवर
|50
|25 जून
|गुरुवार
|रात 12:30 बजे
|बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर
|सिएटल
|51
|25 जून
|गुरुवार
|सुबह 03:30 बजे
|मोरक्को बनाम हैती
|अटलांटा
|52
|25 जून
|गुरुवार
|सुबह 03:30 बजे
|स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील
|मियामी
|53
|25 जून
|गुरुवार
|सुबह 06:30 बजे
|साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया
|गुआडालाजारा
|54
|25 जून
|गुरुवार
|सुबह 06:30 बजे
|चेकिया बनाम मैक्सिको
|मैक्सिको सिटी
|55
|26 जून
|शुक्रवार
|रात 01:30 बजे
|कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट
|फिलाडेल्फिया
|56
|26 जून
|शुक्रवार
|रात 01:30 बजे
|इक्वाडोर बनाम जर्मनी
|न्यू जर्सी
|57
|26 जून
|शुक्रवार
|सुबह 04:30 बजे
|ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड
|कंसास सिटी
|58
|26 जून
|शुक्रवार
|सुबह 04:30 बजे
|जापान बनाम स्वीडन
|आर्लिंगटन
|59
|26 जून
|शुक्रवार
|सुबह 07:30 बजे
|तुर्की बनाम यूएसए
|लॉस एंजिल्स
|60
|26 जून
|शुक्रवार
|सुबह 07:30 बजे
|पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया
|सांता क्लारा
|61
|27 जून
|शनिवार
|रात 12:30 बजे
|नॉर्वे बनाम फ्रांस
|फॉक्सबोरो
|62
|27 जून
|शनिवार
|रात 12:30 बजे
|सेनेगल बनाम इराक
|टोरंटो
|63
|27 जून
|शनिवार
|सुबह 05:30 बजे
|केप वर्डे बनाम सऊदी अरब
|ह्यूस्टन
|64
|27 जून
|शनिवार
|सुबह 05:30 बजे
|उरुग्वे बनाम स्पेन
|जापोपान
|65
|27 जून
|शनिवार
|सुबह 08:30 बजे
|न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम
|वैंकूवर
|66
|27 जून
|शनिवार
|सुबह 08:30 बजे
|मिस्र (Egypt) बनाम ईरान
|सिएटल
|67
|28 जून
|रविवार
|सुबह 02:30 बजे
|पनामा बनाम इंग्लैंड
|न्यू जर्सी
|68
|28 जून
|रविवार
|सुबह 02:30 बजे
|क्रोएशिया बनाम घाना
|फिलाडेल्फिया
|69
|28 जून
|रविवार
|सुबह 05:00 बजे
|कोलंबिया बनाम पुर्तगाल
|मियामी
|70
|28 जून
|रविवार
|सुबह 05:00 बजे
|डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान
|अटलांटा
|71
|28 जून
|रविवार
|सुबह 07:30 बजे
|अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया
|कंसास सिटी
|72
|28 जून
|रविवार
|सुबह 07:30 बजे
|जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना
|आर्लिंगटन
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|73
|29 जून
|सोमवार
|रात 12:30 बजे
|ग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेता
|लॉस एंजिल्स
|74
|29 जून
|सोमवार
|रात 10:30 बजे
|ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेता
|ह्यूस्टन
|75
|30 जून
|मंगलवार
|रात 02:00 बजे
|ग्रुप E विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीम
|फॉक्सबोरो
|76
|30 जून
|मंगलवार
|सुबह 06:30 बजे
|ग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेता
|गुआडालाजारा
|77
|30 जून
|मंगलवार
|रात 10:30 बजे
|ग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेता
|आर्लिंगटन
|78
|1 जुलाई
|बुधवार
|रात 02:30 बजे
|ग्रुप I विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीम
|न्यू जर्सी
|79
|1 जुलाई
|बुधवार
|सुबह 06:30 बजे
|ग्रुप A विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम
|मैक्सिको सिटी
|80
|1 जुलाई
|बुधवार
|रात 09:30 बजे
|ग्रुप L विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम
|अटलांटा
|81
|2 जुलाई
|गुरुवार
|रात 01:30 बजे
|ग्रुप G विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम
|सिएटल
|82
|2 जुलाई
|गुरुवार
|रात 01:30 बजे
|ग्रुप D विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम
|सांता क्लारा
|83
|2 जुलाई
|गुरुवार
|सुबह 05:30 बजे
|ग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेता
|लॉस एंजिल्स
|84
|3 जुलाई
|शुक्रवार
|रात 12:30 बजे
|ग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेता
|टोरंटो
|85
|3 जुलाई
|शुक्रवार
|सुबह 04:30 बजे
|ग्रुप B विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम
|वैंकूवर
|86
|3 जुलाई
|शुक्रवार
|सुबह 08:30 बजे
|ग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेता
|आर्लिंगटन
|87
|3 जुलाई
|शुक्रवार
|रात 11:30 बजे
|ग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेता
|मियामी
|88
|4 जुलाई
|शनिवार
|सुबह 03:30 बजे
|ग्रुप K विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम
|कंसास सिटी
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|89
|4 जुलाई
|शनिवार
|सुबह 07:00 बजे
|मैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेता
|ह्यूस्टन
|90
|4 जुलाई
|शनिवार
|रात 10:30 बजे
|मैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेता
|फिलाडेल्फिया
|91
|5 जुलाई
|रविवार
|रात 02:30 बजे
|मैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेता
|न्यू जर्सी
|92
|6 जुलाई
|सोमवार
|रात 01:30 बजे
|मैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेता
|मैक्सिको सिटी
|93
|6 जुलाई
|सोमवार
|सुबह 05:30 बजे
|मैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेता
|आर्लिंगटन
|94
|7 जुलाई
|मंगलवार
|रात 01:30 बजे
|मैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेता
|सिएटल
|95
|7 जुलाई
|मंगलवार
|रात 09:30 बजे
|मैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेता
|अटलांटा
|96
|8 जुलाई
|बुधवार
|रात 01:30 बजे
|मैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेता
|वैंकूवर
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|97
|10 जुलाई
|शुक्रवार
|रात 01:30 बजे
|मैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेता
|फॉक्सबोरो
|98
|11 जुलाई
|शनिवार
|रात 12:30 बजे
|मैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेता
|लॉस एंजिल्स
|99
|12 जुलाई
|रविवार
|रात 02:30 बजे
|मैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेता
|मियामी
|100
|12 जुलाई
|रविवार
|सुबह 06:30 बजे
|मैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेता
|कंसास सिटी
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|101
|15 जुलाई
|बुधवार
|रात 12:30 बजे
|क्वार्टर-फाइनल 97 का विजेता बनाम 98 का विजेता
|आर्लिंगटन
|102
|16 जुलाई
|गुरुवार
|रात 12:30 बजे
|क्वार्टर-फाइनल 99 का विजेता बनाम 100 का विजेता
|अटलांटा
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|103
|19 जुलाई
|रविवार
|रात 02:30 बजे
|सेमी-फाइनल 101 का हारने वाला बनाम 102 का हारने वाला
|मियामी
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|समय (IST)
|मुकाबला (Fixtures)
|मैदान / शहर (Venues)
|104
|20 जुलाई
|सोमवार
|रात 12:30 बजे
|सेमी-फाइनल 101 का विजेता बनाम 102 का विजेता
|न्यू जर्सी
बड़ी खबरेंView All
फुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग