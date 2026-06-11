1 12 जून शुक्रवार रात 12:30 बजे मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैक्सिको सिटी

2 12 जून शुक्रवार सुबह 07:30 बजे साउथ कोरिया बनाम चेकिया जापोपान

3 13 जून शनिवार रात 12:30 बजे कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना टोरंटो

4 13 जून शनिवार सुबह 06:30 बजे यूएसए बनाम पराग्वे लॉस एंजिल्स

5 14 जून रविवार रात 12:30 बजे कतर बनाम स्विट्जरलैंड सांता क्लारा

6 14 जून रविवार सुबह 03:30 बजे ब्राजील बनाम मोरक्को न्यू जर्सी

7 14 जून रविवार सुबह 06:30 बजे हैती बनाम स्कॉटलैंड फॉक्सबोरो

8 14 जून रविवार सुबह 09:30 बजे ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की वैंकूवर

9 14 जून रविवार रात 10:30 बजे जर्मनी बनाम कुराकाओ ह्यूस्टन

10 15 जून सोमवार रात 01:30 बजे नीदरलैंड बनाम जापान आर्लिंगटन

11 15 जून सोमवार सुबह 04:30 बजे आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर फिलाडेल्फिया

12 15 जून सोमवार सुबह 07:30 बजे स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया गुआडालाजारा

13 15 जून सोमवार रात 09:30 बजे स्पेन बनाम केप वर्डे अटलांटा

14 16 जून मंगलवार रात 12:30 बजे बेल्जियम बनाम मिस्र (Egypt) सिएटल

15 16 जून मंगलवार सुबह 03:30 बजे सऊदी अरब बनाम उरुग्वे मियामी

16 16 जून मंगलवार सुबह 06:30 बजे ईरान बनाम न्यूजीलैंड लॉस एंजिल्स

17 17 जून बुधवार रात 12:30 बजे फ्रांस बनाम सेनेगल न्यू जर्सी

18 17 जून बुधवार सुबह 03:30 बजे इराक बनाम नॉर्वे फॉक्सबोरो

19 17 जून बुधवार सुबह 06:30 बजे अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया कंसास सिटी

20 17 जून बुधवार सुबह 09:30 बजे ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन सांता क्लारा

21 17 जून बुधवार रात 10:30 बजे पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो ह्यूस्टन

22 18 जून गुरुवार रात 01:30 बजे इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया आर्लिंगटन

23 18 जून गुरुवार सुबह 04:30 बजे घाना बनाम पनामा टोरंटो

24 18 जून गुरुवार सुबह 07:30 बजे उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया मैक्सिको सिटी

25 18 जून गुरुवार रात 09:30 बजे चेकिया बनाम साउथ अफ्रीका अटलांटा

26 19 जून शुक्रवार रात 12:30 बजे स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना लॉस एंजिल्स

27 19 जून शुक्रवार सुबह 03:30 बजे कनाडा बनाम कतर वैंकूवर

28 19 जून शुक्रवार सुबह 06:30 बजे मैक्सिको बनाम साउथ कोरिया जापोपान

29 20 जून शनिवार रात 12:30 बजे यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया सिएटल

30 20 जून शनिवार सुबह 03:30 बजे स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को फॉक्सबोरो

31 20 जून शनिवार सुबह 06:00 बजे ब्राजील बनाम हैती फिलाडेल्फिया

32 20 जून शनिवार सुबह 08:30 बजे तुर्की बनाम पराग्वे सांता क्लारा

33 20 जून शनिवार रात 10:30 बजे नीदरलैंड बनाम स्वीडन ह्यूस्टन

34 21 जून रविवार रात 01:30 बजे जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट टोरंटो

35 21 जून रविवार सुबह 05:30 बजे इक्वाडोर बनाम कुराकाओ कंसास सिटी

36 21 जून रविवार सुबह 09:30 बजे ट्यूनीशिया बनाम जापान गुआडालाजारा

37 21 जून रविवार रात 09:30 बजे स्पेन बनाम सऊदी अरब अटलांटा

38 22 जून सोमवार रात 12:30 बजे बेल्जियम बनाम ईरान लॉस एंजिल्स

39 22 जून सोमवार सुबह 03:30 बजे उरुग्वे बनाम केप वर्डे मियामी

40 22 जून सोमवार सुबह 06:30 बजे न्यूजीलैंड बनाम मिस्र (Egypt) वैंकूवर

41 22 जून सोमवार रात 10:30 बजे अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया आर्लिंगटन

42 23 जून मंगलवार रात 02:30 बजे फ्रांस बनाम इराक फिलाडेल्फिया

43 23 जून मंगलवार सुबह 05:30 बजे नॉर्वे बनाम सेनेगल टोरंटो

44 23 जून मंगलवार सुबह 08:30 बजे जॉर्डन बनाम अल्जीरिया सांता क्लारा

45 23 जून मंगलवार रात 10:30 बजे पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान ह्यूस्टन

46 24 जून बुधवार रात 01:30 बजे इंग्लैंड बनाम घाना फॉक्सबोरो

47 24 जून बुधवार सुबह 04:30 बजे पनामा बनाम क्रोएशिया फॉक्सबोरो

48 24 जून बुधवार सुबह 07:30 बजे कोलंबिया बनाम डीआर कांगो जापोपान

49 25 जून गुरुवार रात 12:30 बजे स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा वैंकूवर

50 25 जून गुरुवार रात 12:30 बजे बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर सिएटल

51 25 जून गुरुवार सुबह 03:30 बजे मोरक्को बनाम हैती अटलांटा

52 25 जून गुरुवार सुबह 03:30 बजे स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील मियामी

53 25 जून गुरुवार सुबह 06:30 बजे साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया गुआडालाजारा

54 25 जून गुरुवार सुबह 06:30 बजे चेकिया बनाम मैक्सिको मैक्सिको सिटी

55 26 जून शुक्रवार रात 01:30 बजे कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट फिलाडेल्फिया

56 26 जून शुक्रवार रात 01:30 बजे इक्वाडोर बनाम जर्मनी न्यू जर्सी

57 26 जून शुक्रवार सुबह 04:30 बजे ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड कंसास सिटी

58 26 जून शुक्रवार सुबह 04:30 बजे जापान बनाम स्वीडन आर्लिंगटन

59 26 जून शुक्रवार सुबह 07:30 बजे तुर्की बनाम यूएसए लॉस एंजिल्स

60 26 जून शुक्रवार सुबह 07:30 बजे पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया सांता क्लारा

61 27 जून शनिवार रात 12:30 बजे नॉर्वे बनाम फ्रांस फॉक्सबोरो

62 27 जून शनिवार रात 12:30 बजे सेनेगल बनाम इराक टोरंटो

63 27 जून शनिवार सुबह 05:30 बजे केप वर्डे बनाम सऊदी अरब ह्यूस्टन

64 27 जून शनिवार सुबह 05:30 बजे उरुग्वे बनाम स्पेन जापोपान

65 27 जून शनिवार सुबह 08:30 बजे न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम वैंकूवर

66 27 जून शनिवार सुबह 08:30 बजे मिस्र (Egypt) बनाम ईरान सिएटल

67 28 जून रविवार सुबह 02:30 बजे पनामा बनाम इंग्लैंड न्यू जर्सी

68 28 जून रविवार सुबह 02:30 बजे क्रोएशिया बनाम घाना फिलाडेल्फिया

69 28 जून रविवार सुबह 05:00 बजे कोलंबिया बनाम पुर्तगाल मियामी

70 28 जून रविवार सुबह 05:00 बजे डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान अटलांटा

71 28 जून रविवार सुबह 07:30 बजे अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया कंसास सिटी