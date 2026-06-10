FIFA 2026: सोमाली रेफरी को अमेरिका ने नहीं दी एंट्री, घर लौटने पर हुआ ग्रैंड वेलकम, USA पर भड़के इयान राइट

राइट ने कहा, "मैं हंस रहा हूँ, लेकिन यह बिल्कुल भी मजाक नहीं है। हर कुछ घंटे में नई समस्या सामने आ रही है। न तो फैंस अंदर घुस पा रहे हैं, न खिलाड़ी, न अधिकारी और न ही पत्रकार। अब रेफरी तक इस समस्या का शिकार हो गए।" उन्होंने टिकट, होटल और परिवहन की आसमान छूती कीमतों पर भी निशाना साधा। राइट बोले, "सबसे महंगे टिकट, सबसे महंगे होटल और सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट। क्या यही मेजबान देश का तरीका है? दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट के साथ ऐसा सलूक? अमेरिकी फैंस पर सबसे ज्यादा अफसोस है। वे कितने उत्साहित थे, लेकिन अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी।"