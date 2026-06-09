FIFA World Cup से ठीक पहले Cristiano Ronaldo की पुर्तगाल टीम के कैंप के पास आया 6.1 का भूकंप, मची अफरा-तफरी

पुर्तगाल फुटबॉल टीम के फ्लोरिडा कैंप में (Photo - FIFA)
Portugal Football Team suffers Earthquake: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के शुरू होने से ठीक पहले पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक आई एक प्राकृतिक आपदा ने सबको चौंका दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में चल रहे पुर्तगाल के ट्रेनिंग कैंप के पास सोमवार दोपहर को 6.1 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। मार्का की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी क्यूबा के समुद्र में था, लेकिन इसके तेज झटके पूरे साउथ फ्लोरिडा और ऑरलैंडो तक महसूस किए गए।
राहत की बात यह है कि अधिकारियों ने साफ किया है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। पाम बीच गार्डन्स के नॉर्थ काउंटी डिस्ट्रिक्ट पार्क में बने पुर्तगाल के बेस कैंप पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। टीम का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है और खिलाड़ियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है।
भूकंप इतना जोरदार था कि मियामी-डेड काउंटी की सरकारी इमारतों और दफ्तरों को एहतियात के तौर पर तुरंत खाली करा लिया गया। कुछ मेट्रो ट्रेनों को भी सुरक्षा जांच के लिए थोड़ी देर के लिए रोका गया। फोर्ट लॉडरडेल की रहने वाली मारिया मोन्कायो ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि उनकी कुर्सी हिल रही है, लेकिन जब टेबल पर रखा सामान भी हिलने लगा, तब उन्हें समझ आया कि यह भूकंप है। वहीं क्यूबा के होटल मैनेजर फ्लाविया पुपो ने बताया कि इमारतें हिलने से मेहमानों और स्टाफ के बीच कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था।
यूएसजीएस (USGS) के भूकंप वैज्ञानिक विलियम बर्नहार्ट ने कहा कि गल्फ क्षेत्र में ऐसा भूकंप आना बेहद दुर्लभ है। आधुनिक इतिहास में इस इलाके में 5 या उससे ज्यादा तीव्रता के सिर्फ 5-6 भूकंप ही दर्ज किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिया है कि फ्लोरिडा में अब आगे कोई बड़ा झटका (Aftershock) महसूस होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए पुर्तगाल की टीम बिना किसी रुकावट के अपनी वर्ल्ड कप तैयारियां जारी रख सकती है।
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