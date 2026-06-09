FIFA World Cup से ठीक पहले Cristiano Ronaldo की पुर्तगाल टीम के कैंप के पास आया 6.1 का भूकंप, मची अफरा-तफरी

भूकंप इतना जोरदार था कि मियामी-डेड काउंटी की सरकारी इमारतों और दफ्तरों को एहतियात के तौर पर तुरंत खाली करा लिया गया। कुछ मेट्रो ट्रेनों को भी सुरक्षा जांच के लिए थोड़ी देर के लिए रोका गया। फोर्ट लॉडरडेल की रहने वाली मारिया मोन्कायो ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि उनकी कुर्सी हिल रही है, लेकिन जब टेबल पर रखा सामान भी हिलने लगा, तब उन्हें समझ आया कि यह भूकंप है। वहीं क्यूबा के होटल मैनेजर फ्लाविया पुपो ने बताया कि इमारतें हिलने से मेहमानों और स्टाफ के बीच कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था।