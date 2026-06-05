FIFA World Cup 2026: फीफा से हुआ भारी ब्लंडर, फैंस को गलती से बेच दिये लाखों रुपये के मुफ्त टिकट, अब प्रशंसकों से वापस मांग रहा पैसे

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की ऊंची कीमतों को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। अप्रैल में फीफा की रीसेल वेबसाइट पर विश्व कप फाइनल के चार टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध थे, जिनकी कीमत लगभग 23 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति टिकट तक पहुंच गई थी। 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए सूचीबद्ध इन सीटों की कीमत ने दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों को हैरान कर दिया था।