5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी क्यों खेल रहे हैं 2026 का वर्ल्ड कप? कतर में ट्रॉफी जीतने के बाद भी संन्यास न लेने की असली वजह

Lionel Messi 2026 World Cup: लियोनेल मेसी 2022 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास ले सकते थे, लेकिन वह 2026 वर्ल्ड कप के लिए वापस आ गए हैं। जानिए मेसी के इस आखिरी दांव के पीछे की पूरी कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 05, 2026

Lionel Messi 2026 World Cup, Why Messi did not retire, Messi Inter Miami stats, Argentina squad World Cup 2026

लियोनेल मेसी (Photo - FIFA)

Lionel Messi 2026 World Cup: साल 2022 में कतर के लुसैल स्टेडियम में जब लियोनेल मेसी ने अपने हाथों में चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी, तो वह नजारा किसी फिल्म के जैसा था। चारों तरफ सुनहरी की कतरने उड़ रही थीं और पूरा अर्जेंटीना जश्न में डूबा था। ऐसा लगा कि मेसी की कहानी पूरी हो गई और अब वह संन्यास ले लेंगे। लेकिन, अब चार साल बाद उनकी कहानी एक अनोखे मोड़ पर खड़ी है। जब अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की धरती पर 2026 का वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, तो मेसी हैरान करने वाले रूप में एक बार फिर इस महाकुंभ के केंद्र में हैं।

रिटायरमेंट की जगह अमेरिका को चुना अपना नया ठिकाना

साल 2023 में जब मेसी इंटर मियामी क्लब में शामिल हुए, तो लोगों को लगा कि यह उनके रिटायरमेंट की शुरुआत है। अक्सर ढलती उम्र के स्टार खिलाड़ी आराम के लिए अमेरिका (MLS) जाते हैं। पेले और डेविड बेकहम ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन, मेसी वहां एक फीके पड़ते सितारे की तरह नहीं, बल्कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के रूप में गए।

उनके आते ही अमेरिकी फुटबॉल का पूरा माहौल बदल गया। जिस देश में लोग सॉकर को घास नहीं डालते थे, वहां के स्टेडियमों में गुलाबी जर्सी पहने बच्चों से लेकर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक मेसी-मेसी चिल्लाने लगे। फीफा भी शायद इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता था।

अब अर्जेंटीना के लिए बोझ नहीं मेसी

एक समय था जब मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना जब भी हारती थी, तो देश में मायूसी छा जाती थी। 2014 वर्ल्ड कप फाइनल और लगातार कोपा अमेरिका की हार ने मेसी को एक उदास जादूगर बना दिया था। 2016 में तो उन्होंने तंग आकर संन्यास भी ले लिया था।

लेकिन कोच लियोनेल स्कालोनी के आने के बाद सब बदल गया। अब टीम पूरी तरह मेसी के भरोसे नहीं रहती। एंजो फर्नांडीज, जूलियन अल्वारेज़ और रोड्रिगो डी पॉल जैसे युवा खिलाड़ी उनके बॉडीगार्ड बनकर मैदान पर जान लगा देते हैं। अब मेसी 39 साल की उम्र में अपनी रफ्तार से नहीं, बल्कि अपने शातिर दिमाग और जादुई पास से मैच का रुख बदलते हैं। कतर में उन पर जीतने का भारी दबाव था, लेकिन इस बार न्यू यॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium) और अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम जैसे मैदानों पर वह बिना किसी दबाव के, पूरी आजादी के साथ सिर्फ फुटबॉल का लुत्फ उठाने उतरेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Published on:

05 Jun 2026 03:20 pm

Hindi News / Sports / FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी क्यों खेल रहे हैं 2026 का वर्ल्ड कप? कतर में ट्रॉफी जीतने के बाद भी संन्यास न लेने की असली वजह

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

‘नहीं चाहते कि वह बदलें’, गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को टेस्ट उप-कप्‍तानी से हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी

Gautam Gambhir on Rishabh Pant
क्रिकेट

76 साल पहले टीम इंडिया को मिला था FIFA World Cup खेलने का मौका, लेकिन इस वजह से नहीं लिया भाग

Indian Football Team
खेल

ऋषभ पंत खेलेंगे अपना 50वां टेस्ट, एमएस धोनी और सैयद किरमानी के खास क्लब में होगी एंट्री

Rishabh Pant 50th Test match, Rishabh Pant MS Dhoni record, India vs Afghanistan Test Mullanpur,
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने भारत की प्‍लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बताया कौन उतरेगा नंबर-3 पर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

क्या टूट जाएगा रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना? पूर्व सेलेक्‍टर का बड़ा बयान

Saba Karim on Rohit-Virat
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.