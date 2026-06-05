FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी क्यों खेल रहे हैं 2026 का वर्ल्ड कप? कतर में ट्रॉफी जीतने के बाद भी संन्यास न लेने की असली वजह

Lionel Messi 2026 World Cup: साल 2022 में कतर के लुसैल स्टेडियम में जब लियोनेल मेसी ने अपने हाथों में चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी, तो वह नजारा किसी फिल्म के जैसा था। चारों तरफ सुनहरी की कतरने उड़ रही थीं और पूरा अर्जेंटीना जश्न में डूबा था। ऐसा लगा कि मेसी की कहानी पूरी हो गई और अब वह संन्यास ले लेंगे। लेकिन, अब चार साल बाद उनकी कहानी एक अनोखे मोड़ पर खड़ी है। जब अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की धरती पर 2026 का वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, तो मेसी हैरान करने वाले रूप में एक बार फिर इस महाकुंभ के केंद्र में हैं।