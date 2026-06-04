FIFA World Cup 2026: स्टेडियम में पानी की बोतल समेत इन चीजों को ले जाने पर लगा बैन, FIFA के अचानक लिए फैसले से फैंस में मचा हाहाकार

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन - FIFA) वर्ल्ड कप ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने दुनिया भर के फैंस को हैरान कर दिया है। फीफा ने स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट में अचानक बड़ा बदलाव करते हुए दर्शकों के लिए स्टेडियम के अंदर अपनी खुद की री-यूजेबल (बार-बार इस्तेमाल होने वाली) पानी की बोतलें ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।