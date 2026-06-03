FIFA World Cup 2026: इन सात देशों ने वर्ल्ड कप में जड़े हैं 100 गोल, रोनाल्डो का देश पुर्तगाली लिस्ट में नहीं

फीफा विश्व कप के सभी 22 संस्करणों में हिस्सा लेने वाला इकलौता देश ब्राजील अब तक 114 मैच खेल चुका है और इनमें 237 गोल दागे हैं। पांच बार विश्व चैंपियन बनने वाला यह देश सबसे सफल टीमों में शामिल है। ब्राजील ने 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में खिताब जीते थे। इस दौरान रोनाल्डो नाज़ारियो ने 15 गोल करके टीम के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया।