भारत के लिए नहीं खेल पाए पिता, अब बेटा खेलेगा FIFA विश्व कप, जानें कौन हैं कतर की वर्ल्ड टीम में जगह बनाने वाले तहसीन मोहम्मद

तहसीन के पिता जमशीद थचनकांडी केरल के कलिकट के रहने वाले हैं। 1996 में पत्नी श्यमा के साथ वे दोहा आ गए और यहां लकड़ी का कारोबार शुरू किया। जमशीद खुद अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन चोट के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। वे याद करते हुए बताते हैं, “शुक्रवार को छुट्टी होती थी। मैं दोस्तों के साथ स्टेडियम जाता। छोटा तहसीन भी साथ आता। बाद में वो खुद कहने लगा मुझे भी ड्रिबल करना सिखाओ। यहीं से उसकी फुटबॉल यात्रा शुरू हुई।”