न बुमराह, न नरेन, पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले के नाम है IPL इतिहास की सबसे अच्छी इकॉनमी का रिकॉर्ड

Best Economy in IPL history: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन समाप्त हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। पिछले कुछ सीजनों की तरह इस बार भी आईपीएल में बल्लेबाजों का बोलबाला छाया रहा। बल्लेबाज पहली गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए। इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू होने के बाद तो 200+ स्कोर आम बात हो गई है। बल्लेबाज पवेलियन से तैयार-बैठे आते हैं और गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं।