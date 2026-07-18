Rohit Sharma Virat Kohli records: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 19 जुलाई को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में मैदान पर कदम रखते ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी इतिहास रच देगी। इसके अलावा अगर ये दोनों दिग्‍गज शतकीय साझेदारी करने में सफल हो जाते हैं, तो श्रीलंकाई खिलाड़ी तिलकरत्‍ने दिलशान और कुमार संगकारा की जोड़ी का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे।