लॉर्ड्स की ग्रीन पिच की बात करें तो यहां आमतौर पर तेज गेंदबाजों को ज्‍यादा मदद मिलती रही है। खासकर मुकाबले के शुरुआती ओवरों में पेसर्स के लिए काफी स्विंग रहता है। इसलिए बल्लेबाजों को इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ ज्‍यादा सावधानी से खेलना होता है। लॉर्ड्स में पहली पारी के औसत स्कोर की बात करें तो वह सिर्फ 232 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर उससे भी कम 200 रन है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बल्‍लेबाजी का ऑप्‍शन चुन सकती है। लंदन में रविवार को मौसम भी पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। ऐसे में क्रिकेट फैंस बिना किसी रुकावट के मैच देख पाएंगे।