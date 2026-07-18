‘जैसे अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी, वैसे भारत के लिए रोहित-विराट’, मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

Mohammed Kaif compare Rohit Sharma and Virat Kohli to Lionel Messi: रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने हाल ही में उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। अब इस पूरे विवाद पर भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रोहित और विराट का खुलकर समर्थन किया है। कैफ का मानना है कि साल 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप को जीतने के लिए भारत को इन दोनों दिग्गजों के अनुभव की सख्त जरूरत होगी।