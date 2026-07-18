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‘जैसे अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी, वैसे भारत के लिए रोहित-विराट’, मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

Mohammed Kaif compare Rohit Sharma and Virat Kohli to Lionel Messi: लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। इस बीच, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने क्रिकबज पर अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत बताते हुए फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी से उनकी तुलना की है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 18, 2026

Big Prediction for ODI World Cup 2027

विराट कोहली और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammed Kaif compare Rohit Sharma and Virat Kohli to Lionel Messi: रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने हाल ही में उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। अब इस पूरे विवाद पर भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रोहित और विराट का खुलकर समर्थन किया है। कैफ का मानना है कि साल 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप को जीतने के लिए भारत को इन दोनों दिग्गजों के अनुभव की सख्त जरूरत होगी।

साउथ अफ्रीका में होगी रोहित-विराट की जरूरत

क्रिकबज पर बात करते हुए कैफ ने कहा कि 2027 का वर्ल्ड कप पहले के टूर्नामेंट्स जैसा आसान नहीं होगा। वहां के हालात एकदम अलग होंगे। पिचों पर काफी उछाल (बाउंस) होगा, इसलिए भारतीय टीम को इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम यही चाहेंगे कि रोहित और विराट अभी से ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें और बेहतरीन फॉर्म में बने रहें।

लियोनल मेसी से की तुलना

कैफ ने रोहित और विराट के महत्व को समझाने के लिए फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेसी अब 39 साल के हो चुके हैं और उनकी टीम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। मेसी ने सेमीफाइनल में भले ही कोई गोल नहीं किया, लेकिन उन्होंने गोल करने में मदद (असिस्ट) की। अनुभव यही काम करता है। कैफ के मुताबिक, जब टीम में युवा खिलाड़ी मैच खत्म करने के लिए मौजूद हों, तो सीनियर खिलाड़ियों का काम उन्हें गाइड करना और मौके बनाना होता है। खेल चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट, अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। रोहित और विराट वनडे के सबसे महान खिलाड़ी हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका की मुश्किल परिस्थितियों में कप्तान शुभमन गिल को इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों का साथ 100 परसेंट चाहिए होगा।

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Updated on:

18 Jul 2026 01:00 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:00 pm

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