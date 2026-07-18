IND vs ENG 3rd ODI: इंग्लैंड के पास 8 साल बाद कहानी बदलने का मौका, जानें कैसा है लॉर्ड्स के मौसम का मिजाज

लॉर्ड्स में जहां टीम इंडिया मुकाबला जीतकर टी20 सीरीज में हार का बदला लेना चाहेगी तो वहीं मेजबान टीम 8 साल के बाद टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतना चाहेगी। इससे पहले इंग्लैंड ने 2018 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती थी और उस दौरे पर भी टीम इंडिया को पहले मैच में जीत मिली थी लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में वो हार गई थी। उस सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड की टीमें 3 वनडे सीरीज खेल चुकी हैं और तीनों बार अंग्रेजों को हार झेलनी पड़ी है।