Sir Garry Sobers Passes Away: महान खिलाड़ी गैरी सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन, खेल जगत में दौड़ी शोक की लहर

सर गैरी सोबर्स क्रिकेट के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक थे। उन्‍होंने 1954 से 1974 के बीच 93 टेस्ट और एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। इस दौरान उन्होंने वेस्‍टइंडीज के लिए 39 टेस्ट मैचों में कप्तानी भी की थी। बारबाडोस में जन्मे और पले-बढ़े सोबर्स ने बारबाडोस में ही अंतिम सांस ली है। इसी महीने की 28 जुलाई को उनका 90वां जन्‍मदिन था, लेकिन इससे पहले ही वह दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर उन्‍हें सांत्‍वना देने वालों की बाढ़ आ गई है। हर कोई उनकी आत्‍मा की शांति की कामना कर रहा है।