Eng vs Ind 3rd ODI Timing: लॉर्ड्स में शाम को नहीं दोपहर से शुरू होगा भारत-इंग्लैंड निर्णायक वनडे, भारतीय फैंस नोट कर लें टाइमिंग

England vs India 3rd ODI Timing Change: इंग्लैंड ने गुरुवार को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है। अब तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। भारत जहां इस सीरीज को जीतकर टी20 सीरीज की हार का हिसाब चुकता करना चाहेगा तो मेजबान इंग्‍लैंड भी सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। इन दोनों के बीच पिछला मैच शाम को शुरू हुआ था, लेकिन ये मैच दोपहर में ही शुरू हो जाएगा। आइये इस मैच से पहले इसकी भारतीय टाइमिंग नोट कर लीजिये।