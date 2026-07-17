लॉर्ड्स में रोहित शर्मा ठोकेंगे शतक, संन्यास की खबरों के बीच पूर्व भारतीय दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी

Rohit Sharma Retirement ODI: टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके भारत के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के वनडे करियर पर भी संकट के बादल छा गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनसे साफ कह दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 19 जुलाई को खेले जाने वाले तीसरे वनडे के बाद सेलेक्टर्स उन्‍हें टीम में नहीं चुनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो, ये रोहित के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। इसी बीच पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने रोहित के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर अपनी राय देते हुए बड़ा दावा किया है।